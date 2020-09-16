يمنية تنجب في الطائرة| ومصر للطيران: للمولودة تذكرة مجانية مدى الحياة

هنأ الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران الراكبة هيام نصر ناجي دعبان يمنية الجنسية عمرها ٣٨ عاما على سلامتها ومنح مولودتها تذكرة سفر مجانية مدي الحياة، والتي أنجبتها على متن الطائرة أثناء رحلة مصرللطيران المتجهة أمس من القاهرة إلي لندن.





وصرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية أنه من دواعي سرورنا أن نستقبل عميلة جديدة لمصرللطيران تصل إلى الدنيا على متن طائرتنا كما يسعدنا أن نقدم لها هدية تذكارية احتفالا مع أسرتها بهذه المناسبة وهي منحها تذكرة سفر مجانية مدي الحياة على رحلات ميونيخ وقدم الشكر لطاقم الرحلة وجميع الركاب لتعاملهم الإحترافي مع هذه الحالة والظرف الاستثنائي.



