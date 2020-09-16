محبات أبو عميرة تطالب بوضع موضوعات للطلاب عن الأمن القومى

قالت الدكتورة محبات أبو عميرة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن القنوات الإرهابية تقوم بنشر شائعات ليس لها أى علاقة بالحقيقة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنها تستفز من مشاهدة بعض المصريين لـ تلك القنوات الإجرامية.





ولفت إلى أن القنوات الإرهابية تقوم ببث الشائعات و الكاذيب بشكل مستمر على مصر و المصريين وأشار إلى أنه يجب عدم الإهتمام بالشائعات والأكاذيب التى تبثها الجماعة الإرهابية ضد الدولة.





وأوضح أن الجامعات المصرية الجديدة نقلة نوعية فى مستوى التعليم بمصر، ولذلك نطالب بوضع موضوعات للطلاب عن الأمن القومى و كيفية مواجهة الفكر المتطرف و الشائعات.



