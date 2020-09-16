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محافظات

لجنة وزارة الصحة تستلم مستشفى كفر شكر المركزي استعدادا للافتتاح

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:18 م
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية داخل مستشفى كفر شكر لمتابعة لجنة وزارة الصحة لاستلام مستشفى كفر شكر المركزي.


وتابع المحافظ تركيب جهاز الأشعة السينية بوحدة الأشعة المقطعية مؤكدا على تجهيز المستشفى بعدد 230 سرير وعدد 14 سرير عناية مركزة، كما تم تركيب جهاز الأشعة المقطعية وتجهيز معمل الكيمياء بالتحاليل الطبية وفتح العيادات الخارجية.

وقال المحافظ ان المستشفى يدخل خطة تطوير شامل واستحداث مباني، وتشتمل المستشفى على 29 حضانة للأطفال المبتسرين، و ۲۰ سریر عناية مركزة، وقسم استقبال وطواريء، وقسم عمليات، وقسم مناظير، وقسم الكلى.
كما يحتوي المستشفى على 42 ماكينة للغسيل الكلوي، إلى جانب العيادات الخارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الأشعة ومنها الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، والمعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم، وأجنحة إقامة مختلفة منها المجاني والاقتصادي والفندقي.

يذكر ان مشروع تطوير مستشفى كفر شكر المركزى يقام بتكلفة تقديرية تصل إلى 220 مليون جنيه على مساحة كلية تصل إلى 24 ألف م2 وتبلغ مساحة المباني نحو 13ألف م2 من إجمالي المساحة الكلية ويضم مختلف التخصصات الطبية.
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