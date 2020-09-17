قبل ما تبيع عربيتك المستعملة.. اتبع تلك النصائح

من المعروف أن بيع سيارتك هي خطوة مهمة للغاية في سبيل حصولك على سيارتك الجديدة ، كما أن سعر بيع سيارتك المستعملة في الفترة الزمينة التي ستستغرقها في البيع وفي هذا التقرير نعرض أهم النصائح التي يجب أن تتبعها عند بيع سيارتك .
اقرأ أيضا
لاتقوم بعرض سيارتك للبيع ، وهي تعاني أبدا من الأعطال مهما كانت بسيطة ، والسبب أن لااحد سيقبل على شراء السيارة وهي تحتوي على أعطال .
يجب غسيل السيارة من الداخل ، والخارج جيدا كما يجب الاهتمام بغسيل غرفة المحرك ، وصندوق الأمتعة بشكل تفصيلي ، وذلك لجعلها في حالة جيدة ونظيفة قبل البيع .
حاول أن تقوم بغسيل السيارة في ضوء النهار بشكل واضح ومن جميع الزوايا ، والجوانب أثناء النهار ، حتى تبدو الصورة واضحة بقدر الإمكان ، والهدف من الصورة أن تبرز السيارة بشكل جمالي .
يجب أن تقوم كتابة جميع المواصفات الخاصة بالسيارة بشكل كامل ، بداية من النوع وسنة الصنع ، والفئة ، والتجهيزات ، وحالة طلاء السيارة وهل قمت بالصيانة في التوكيل أم لا؟
حاول إيضاح العيوب بشكل كامل وواضح وصريح توفير للوقت والمجهود ، وتوضيح العيوب بشكل كامل يعزز الثقة بينك وبين المشتري .
يجب أن تتأكد من تخليص سيارتك من جميع المخالفات المرورية للتأكد من سريان الرخصة ، وإن السيارة خالية تماما من المخالفات المرورية والتوكيلات
قم بعرض الإعلان الخاص بيسيارتك على جميع مواقع التواصل الإجتماعي ، فيس بوك ، إنستجرام ، واتساب ، وجيمع الجروبات ، وذلك حتى تصل السيارى لأكبر عدد من الأشخاص .
لاتترد أبدا في الذهاب إلى سوق السيارات الموجود في مدينة نصر لعرض سيارتك من وقت الأخر مع الحفاظ على جميع النصائح التي تم التحدث عنها
اقرأ أيضا