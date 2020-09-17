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سيارات

قبل ما تبيع عربيتك المستعملة.. اتبع تلك النصائح

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:01 ص
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
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أماني نوار
من المعروف أن بيع سيارتك  هي خطوة مهمة للغاية في سبيل حصولك على سيارتك الجديدة ، كما أن سعر بيع سيارتك المستعملة في الفترة الزمينة التي ستستغرقها في البيع وفي  هذا التقرير نعرض أهم النصائح التي يجب أن تتبعها عند بيع سيارتك .

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لاتقوم بعرض سيارتك للبيع ، وهي تعاني أبدا من الأعطال مهما كانت بسيطة ، والسبب أن لااحد سيقبل على شراء السيارة وهي تحتوي على أعطال .

يجب غسيل السيارة من الداخل ، والخارج جيدا كما يجب الاهتمام بغسيل غرفة المحرك ، وصندوق الأمتعة بشكل تفصيلي ، وذلك لجعلها في حالة جيدة ونظيفة قبل البيع .


حاول أن تقوم بغسيل السيارة في ضوء النهار بشكل واضح  ومن جميع الزوايا ، والجوانب أثناء النهار ، حتى تبدو الصورة واضحة بقدر الإمكان ، والهدف من الصورة أن تبرز السيارة بشكل جمالي .

 يجب أن تقوم كتابة جميع المواصفات الخاصة بالسيارة بشكل كامل ، بداية من النوع وسنة الصنع ، والفئة ، والتجهيزات ، وحالة طلاء السيارة  وهل قمت بالصيانة في التوكيل أم لا؟
 
 حاول إيضاح العيوب بشكل كامل وواضح وصريح توفير للوقت والمجهود ، وتوضيح العيوب بشكل كامل يعزز الثقة بينك وبين المشتري .

يجب أن تتأكد من  تخليص سيارتك من جميع المخالفات المرورية للتأكد من سريان الرخصة ، وإن السيارة خالية تماما من المخالفات المرورية والتوكيلات
 
 قم بعرض الإعلان الخاص بيسيارتك على جميع مواقع التواصل الإجتماعي ، فيس بوك ، إنستجرام ، واتساب ، وجيمع الجروبات ،  وذلك حتى تصل السيارى لأكبر عدد من الأشخاص .

لاتترد أبدا في الذهاب إلى سوق السيارات الموجود في مدينة نصر لعرض سيارتك من وقت الأخر مع الحفاظ على جميع النصائح التي تم التحدث عنها
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لاتدع مجال أبدا للأسئلة حتى لاتتعرض لمواقف محرجة واتصالات كثيرة من قبل الأشخاص الذين يريدون شراء السيارة ولتجنب هذه الامر تتبع الشفافية في جميع المعلومات عن السيارة سواء السعر أو مواصفات أو عدد مرات الصيانة فذلك يسهل عليك بيعها .

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