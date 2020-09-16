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منوعات

بعد شجار مع طليقها.. نجمة شهيرة تدخل في نوبة بكاء بالشارع|شاهد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:10 م
جيسيكا بلامر
جيسيكا بلامر
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يارا زكريا
دخلت نجمة المسلسل البريطاني إيست إندرز، جيسيكا بلامر، في شجار مع طليقها انتهى بها بالبكاء في الشارع مما أصاب المشاهدين بصدمة.

ووفقًا لصحيفة ذا صن " البريطانية بدأ الشجار أثناء سير أحباء الطفولة في حي ستريثام هيل بجنوب لندن بإنجلترا.

وقال شاهد عيان: "نظرت من النافذة عندما سمعت امرأة تصرخ على شخص ما، وبمجرد أن رأيتها، أدركت أنها كانت تمثل دور شانتيل في مسلسل إيست إندرز، وتعرفت عليها على الفور".

"وبعد أن انتهوا من الصراخ على بعضهما البعض، جلست النجمة الشهيرة في مكان وبكت ثم ذهبت بعيدًا عنه في اتجاه مخالف". 


وفي الفيديو الذي التقط يوم الأربعاء 9 سبتمبر، قبض على جيسيكا وهي تصرخ على والد ابنتها، المعروف فقط باسم جاز.

وأضاف شاهد عيان للصحيفة: "لم أستطع أن أصدق أن نجمة بهذا المسلسل الضخم كانت تقاتل في الشارع وعلى الملأ، فقد تبادل الحبيبان عبارات" أنت أنانى، أنت أنانية"، وسمعهما الشارع بأكمله".

وأوضح مصدر مقرب من جيسيكا أنها تلفظت بهذه الكلمات في لحظة غضب، وكل شيء على ما يرام الآن. 


وأبقت نجمة البوب ​​السابقة جيسيكا والد ابنتها، 4 سنوات، بعيدًا عن دائرة الضوء - فكان آخر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يحتفل بحملها في عام 2016 ، وقالت للمتابعين: "لا يمكن أن أكون سعيدة إلا في وجود حبيب طفولتي". 


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