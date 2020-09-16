اذهب للعمل بدراجتك| ثورة للقضاء ضد تطاول وزير داخلية أردوغان على رئيس الدستورية

استهدف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، رئيس المحكمة الدستورية التركية، بتصريحات هاجمها أعضاء المحكمة، حيث اعتبروها تطاولا.





وهاجم صويلو، رئيس المحكمة الدستورية زوهتو أرسلان، وذلك عقب قرار المحكمة العليا بإلغاء بند في قانون التظاهرات والاجتماعات العامة، ينص على أنه "لا يمكن تنظيم المظاهرات والمسيرات على الطرق السريعة بين المدن".





وقال وزير الداخلية التركي: "أدعو رئيس المحكمة الدستورية من هنا، بما أننا دولة حرة، فأنت لست بحاجة إلى حماية الشرطة، اذهب للعمل بواسطة دراجتك، بما أن كل شيء آمن للغاية، فاذهب إلى العمل على هذا النحو".





وأضاف: "لماذا تحتاج إلى حماية الشرطة؟ أنا مستعد لذلك، هل أنت السيد رئيس المحكمة الدستورية مستعد لذلك؟ أنا على استعداد للذهاب إلى العمل بمفردي مع سيارتي، وأنت؟".





وردا على هذه التصريحات، ظهر عضو المحكمة الدستورية التركية، إنجين يلدريم، بصورة مع دراجته.





وجاء استهداف صويلو، لأرسلان، بعد أن حكمت المحكمة الدستورية في 11 سبتمبر، لصالح مجموعة من عمال المناجم الذين منعت السلطات مسيرتهم بين المدن في أكتوبر 2019.



