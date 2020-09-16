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أخبار العالم

السراج يعلن الاستقالة من منصبه نهاية أكتوبر المقبل

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:15 م
فايز السراج
فايز السراج
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شريف سيد
أعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، التنازل عن السلطة قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل، وذلك لتولي حكومة جديدة. 

وكشفت مصادر مطلعة، عن إن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، كان يعتزم تقديم استقالته اليوم الأربعاء؛ وذلك بعد تقارير عن إقدامه على الخطوة في وقت قريب.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مصادر، تأكيدها، أن السراج كان سيتقدم باستقالته اليوم الأربعاء، وسيشرح أسبابه، في بيان متلفز، يعلن فيه الاستقالة.

وكانت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية كشفت في وقت سابق، عن نية السراج إعلان استقالته، لكنه متمسك بالمنصب مؤقتا، حتى إجراء المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة في جنيف، الشهر المقبل. 

ويأتي قرار السراج؛ في أعقاب اختتام أطراف الحوار الليبي، مفاوضات، الأسبوع الماضي، في مدينة بوزنيقة، قرب العاصمة المغربية الرباط، انتهى بالتوصل إلى اتفاق بشأن معايير تولي المناصب السيادية في ليبيا.


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