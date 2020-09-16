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توك شو

تذكرة مدى الحياة هدية مصر للطيران لـ طفلة ولدت على إحدى طائراتها.. شاهد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:43 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن هناك مواطنة يمنية قامت بوضع طفلتها وهي على متن الطائرة خلال رحلة القاهرة -لندن.

وأضاف الطيار رشدي زكريا خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن" الفضائية، أنه تم إيقاف الرحلة فوق الأراضي الألمانية وتم الهبوط بمطار ميونخ وقبل الهبوط بدقائق قامت بولادة طفلتها داخل الطائرة.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أنه تم إهداء الطفلة تذكرة مدي الحياة من شركة مصر للطيران وهذه التذكرة عبارة عن مجموعة تذاكر بداخلها.

وأوضح الطيار رشدي زكريا أن هذه من ضمن الحالات التي توجب علي طاقم الطائرة الهبوط الاضطراري إلى أقرب مطار له.

وأشار إلى أنه بالصدفة كان هناك طبيب على متن الطائرة يستقل نفس الرحلة ساعد السيدة فى عملية الولادة.
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