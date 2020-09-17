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أخبار البلد

عضو القومى للمرأة بعد حادث سيدة القطار: أتمنى أن تعيد الدولة النظر فى مرتبات المجندين

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:02 ص
دينا حسين عضوة المجلس
دينا حسين عضوة المجلس القومى للمرأة
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أمل مجدى
قالت دينا حسين، مقررة لجنة الشباب بالمجلس القومى للمرأة أن سيدة القطار لا يختلف أحد على أنها قامت بموقف تلقائى ينم عن الجدعنة والشهامة المعروفة عن الشعب المصرى والمرأة المصرية بشكل خاص ولذلك تستحق التكريم.

وأضافت "حسين" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن كل ما تبع الموقف هو الأهم مثل الإجراء الذي اتخذ ضد الكمسرى ووقفه عن العمل، وأيضًا تكريم وزير الدفاع للمجند حفظًا لكرامته ولإلتزامه بالكمامة، وهذا يجعل الوزارة تعيد النظر فى مرتبات المجندين لأنهم يتركون أسرهم والبعض منهم يكون العائل لأسرهم.

وأشارت "عضو المجلس القومى للمرأة" أن المجندين لهم دور عظيم فى حمايتنا واحساسنا بالأمان، لذلك يجب أن يشعروا بهذا الأمان تجاه أسرهم.

ونوهت أن عضوية سيدة القطار الشرفية فى المجلس القومى تكريم مستحق، وإضافة لعضوات المجلس لموقفها النبيل، متمنية أن يكون التكريم أسعدها مثل ما أسعدتنا لأنها تمثل شريحة من سيدات الشعب المصرى وتكريمها هو تكريم أشمل وأعم لكل أم مصرية.

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