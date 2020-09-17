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ثقافة

نوران أبو طالب فى جولة غنائية بالأوبرا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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طارق موسى
تقدم المطربة نوران ابو طالب حفلًا في الثامنة مساء الجمعة 18 سبتمبر علي  مسرح النافورة بدار الاوبرا يتضمن مختارات من اشهر اعمال الغنائية التراثية والمعاصرة. 

منها اهو ده اللي صار، الحلوة دي، لأ مش أنا اللي أبكي، فى هويد الليل ، صبري عليك طال ، وعيونها ، ممكن ، شبابيك  ، بلا ولا شي ، صباح ومسا ، سألتك حبيبي ، انا والعذاب وهواك، يا ورد مين يشتريك ، بنلف وغيرها الى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة منها ما مد ، فوازير ويا نجمة . 
يشار أن نوران ابو طالب اطلعت على أنواع مختلفة للموسيقى منذ الصغر ، بدأت رحلتها الفنية عام 2015 حيث التحقت بالفرقة الموسيقية للجامعة الألمانية ، وبعدها بثلاثة أعوام بدأت مشروعها الفني الخاص حيث قدمت عروض فنية بمصر والأردن ، شاركت في تلحين عدد من اعمالها كما شاركت في مهرجانين دوليين لموسيقي الجاز هما القاهرة للجاز وحكاوي الجاز ونالت استحسان الجمهور .
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