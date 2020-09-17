نوران أبو طالب فى جولة غنائية بالأوبرا

تقدم المطربة نوران ابو طالب حفلًا في الثامنة مساء الجمعة 18 سبتمبر علي مسرح النافورة بدار الاوبرا يتضمن مختارات من اشهر اعمال الغنائية التراثية والمعاصرة.





منها اهو ده اللي صار، الحلوة دي، لأ مش أنا اللي أبكي، فى هويد الليل ، صبري عليك طال ، وعيونها ، ممكن ، شبابيك ، بلا ولا شي ، صباح ومسا ، سألتك حبيبي ، انا والعذاب وهواك، يا ورد مين يشتريك ، بنلف وغيرها الى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة منها ما مد ، فوازير ويا نجمة .