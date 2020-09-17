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سيارات

قبل ما تشتري.. اعرف مميزات وعيوب تويوتا أفانزا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تم إنتاج تويوتا افانزا لأول مرة من قبل شركة تويوتا عام 2003، ومازالت  الشركة  تعمل على تصنيع هذه الفئة حتى الآن، وتنتمي هذه السيارة إلى فئة السيارات متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم .

وفي هذا التقرير نقدم لك أبرز مميزات وعيوب سيارة  تويوتا افانزا قبل أن تفكر في الشراء ، تتميز السيارة بناقل حركة اوتوماتيك ، حيث تمتلك السيارة نوعين من المحركات ، الاول  بسعة 1.3 لتر ، ويولد قوة بمقدار 96 حصان بينما المحرك الثاني بسعة 1.5 لتر يولد قودة مقدراها 104 حصان .

بينما تصميم تويوتا افانزا الخارجي يحمل تصميم الافانزا شخصية تويوتا التي تتواجد في مختلف فئاتها ، وتتميز الافانزا بارتفاعها عن سطح الأرض و بعض الخطوط الجانبية التي تجعلها تبدو أضخم مما هي عليه.

تحتوي على المواصفات القياسية فقط. يحتوي التابلو على مسجل ذو مداخل متعددة و لوحة تحكم بالمكيف، كما يمكن التحكم بالمسجل من عجلة القيادة. أما بالنسبة للوحة العدادات فإنها تحتوي على شاشة رقمية صغيرة تظهر كمية الوقود المتبقية و معدل الاستهلاك اللحظي و المسافة المتبقية حتى نفاذ الوقود.

اما من عيوب السيارة  فهي لاتمتلك الكثير من وسائل الرفاهية ، إلا إنها تعد من الخيارات الجيدة للعائلات بسبب المساحة الداخلية ، ولكنها موفرة للوقود .



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