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أخبار العالم

ترامب: قد نحصل على اللقاح الخاص بفيروس كورونا الشهر المقبل

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:03 ص
ترامب
ترامب
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أ ش أ
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قد تحصل على اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الشهر المقبل.

وأوضح الرئيس الأمريكي - خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أمس، الأربعاء، وفق قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - أن بلاده قريبة جدًا من اللقاح وأنه ربما يكون جاهزًا في منتصف الشهر المقبل أو "ربما بعد ذلك بقليل".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سيجرى توزيع حوالي 100 مليون من لقاح كورونا بحلول نهاية العام الجاري 2020، مضيفًا أن الأولوية في التطعيم ستكون لكبار السن.

ودعا ترامب خصمه الديمقراطي جو بايدن إلى التوقف عن حملته ضد اللقاح لأنه سوف يؤثر على الناس.

وبشأن إعصار "سالي" في ولاية فلوريدا، قال الرئيس الأمريكي إن هذا الإعصار يلقى اهتمام إدارته، مضيفا أن فرقا من الطوارئ أرسلت للمساعدة وتعمل واشنطن لمواجهة آثاره.
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