AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مباراة حسم أول دوري مع الأهلي.. كهربا يستعد للمقاصة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:38 ص
رنا اشرف
نشر لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" صورة جديدة له عبر خاصية الاستوري علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ويظهر كهربا في الصورة من تدريبات النادي الأهلي استعدادا لمباراته القادمة أمام نادي مصر المقاصة.

ومن المرجح أن تكون تلك المباراة هي حسم الدوري المصري الممتاز لصالح النادي الأهلي إذا فاز في اللقاء، إذ يحتاج النادي الأهلي إلي نقطتين فقط للتتويج بدرع الدوري موسم 2019-2020.


وكان الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة، عقب مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد استبعادهما من مباراة إنبي.. كهربا يشارك صالح جمعة في التدريبات

أيمن أشرف يشارك جمهوره من آخر استعداداته لمباراة وادي دجلة

تقسيمة قوية للأهلي قبل مواجهة مصر المقاصة

نيدفيد يواصل التأهيل ويخضع لجلسة علاج مائي بالأهلي

فايلر يعقد جلسة مع الشحات قبل بداية مران الأهلي

حارس مرمى فريق الشباب ينضم إلى تدريبات الأهلي قبل مواجهة المقاصة

ترشيحاتنا

اكتشاف مصر الأعظم على الإطلاق.. ألغاز تحيط بـ مقبرة نفرتيتي وتاريخ إخناتون

وسط تأييد من الأهالي.. إنذار على يد محضر لمطالبة شاب بعين شمس بالترشح لمجلس النواب

4 علامات تدل على ملء الجسم بالسموم وأطعمة تخلصك منها

خصومات تصل إلى 25% وأحيانا 100%.. تعرف على مميزات جامعة مصر اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ..فيديو

نشرة البرلمان | منح المرأة العاملة 3 أيام إجازة أسبوعيا.. وانعقاد مجلس الشيوخ الشهر المقبل

8 شروط لـ جوارديولا العرب رضا عبد العال قبل تولي نادي طنطا رسميا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

طريقة عمل رز مندي بالدجاج .. تشكيلة متنوعة لأجمل الوصفات

بملابس جريئة.. زوجة محمد الشرنوبي تخطف الأنظار على البحر.. شاهد