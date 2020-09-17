حدث ليلا.. إخلاء سبيل منة عبد العزيز فتاة الـ تيك توك.. ومرتضى منصور لرئيس التعاون السعودي: ما فعلته سرقة وخيانة

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، محمد القاسم رئيس نادي التعاون السعودي بعدما تعاقد الأخير مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك والذي رحل عن الفريق الأبيض.

ذكر مسئول ليبي كبير في حكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس، "لم تأت استقالة رئيسها فايز السراج من تلقاء نفسه، بل جاءت بعد إصرار من أطراف دولية على استقالته، خاصة بعد توقيع هذه الحكومة اتفاقات غير متفق عليها مع

، وأتاحت لأنقرة أن تحول

مرتعًا لها، ومركزًا لاستقبال مرتزقتها".