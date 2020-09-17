AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور لرئيس التعاون السعودي: ما فعلته سرقة وخيانة|فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:30 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
Advertisements
عمرو ابوبكر
هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، محمد القاسم رئيس نادي التعاون السعودي بعدما تعاقد الأخير مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك والذي رحل عن الفريق الأبيض.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "إلى محمد القاسم رئيس نادي التعاون عليك أن تتحدث بأدب عن مصر وكذلك عن الزمالك وما فعلته مع كارتيرون إجرام وسرقة".

وأضاف: "أنت كنت تعلم أن الزمالك متعاقد مع كارتيرون ومرتبط بموعد مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ورغم ذلك أتممت إتفاقك معه هذا خيانة وأنت تريد إشعال الفتنة بين مصر والسعودية".

وختم حديثه قائلا:" كارتيرون سيرحل عن التعاون بنفس الطريقة ولكن رئيس نادي التعاون قام بصفقة غير مشروعة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى يلاعب الأهلي.. ميدو: وجود صالح جمعة مع كهربا خطر كبير

مرتضى لم يظلمه.. ميدو: كارتيرون يدرس الرحيل عن الزمالك منذ أسبوعين ولم يكن يمتلك قيمة الشرط الجزائي

تاكيس جونياس: شرف لي تدريب الزمالك ولكن ليس لدي مفاوضات رسمية

ميدو يفجر قنبلة: دوري أبطال أفريقيا سبب رحيل كارتيرون عن الزمالك

ميدو: كارتيرون مكانش هيخرج من مكتب مرتضى قبل دفع الشرط الجزائي

بعد تهديد مرتضى| أول تعليق من رئيس التعاون بعد التوقيع مع كارتيرون

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: لن نحزن إذا دعم تركي آل الشيخ الأهلي

ابنة فاتن الحلو بعد أزمتها المرضية: أرجو من جمهور ماما الدعاء لها

ضرب تحت الحزام| محمد رمضان يقصف جبهة أحمد الفيشاوي.. وزوجة الأخير"تهينه"

3000 جنيه يوميا.. وزير التعليم يعلن خبرا سارا للمعلمين| فيديو

بسبب النقطة.. عروس توبخ صديقتها في حفل الزفاف

تركي آل الشيخ يهاجم إدارة الأهلي ويتهمها بالتسبب في إصابات لاعبي الفريق

AdvertisementS

مفاجأة.. مدرب مصري يرافق كارتيرون في التعاون السعودي بعد رحيله عن الزمالك

بعد تهديد مرتضى| أول تعليق من رئيس التعاون بعد التوقيع مع كارتيرون

لا قدرة على تحمل سخافات الآخرين| رسالة غامضة من تركي آل الشيخ..شاهد

مدرب الزمالك يعتذر عن استكمال مشواره مع الفريق بعد رحيل كارتيرون

أخبار النادي الأهلي.. عودة حسين الشحات.. والفريق يفقد جهود 11 لاعبا أمام المقاصة

جوارديولا العرب.. تفاصيل عقد رضا عبد العال مع طنطا وشروط بقائه

مرتضى منصور: لن نحزن إذا دعم تركي آل الشيخ الأهلي

تركي آل الشيخ يهاجم إدارة الأهلي ويتهمها بالتسبب في إصابات لاعبي الفريق

أمير عبدالعزيز: بطولتان وفوز على الأهلي وبيراميدز سبب رحيلي عن الزمالك

من تحمل الراتب؟ التعاون السعودي يكشف حقيقة دور تركي آل الشيخ في التعاقد مع كارتيرون

عقب رحيله من الزمالك.. ماجد سامي يكشف كواليس جديدة في فسخ تعاقد كارتيرون مع وادي دجلة

تعرف على أبرز المرشحين لـ خلافه كارتيرون في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. زوجة محمد الشرنوبي تخطف الأنظار على البحر.. شاهد

بمكونات في المنزل.. اصنعي بديل السمن البلدي في دقائق

في عيد ميلاده.. تعرف على الحمية الغذائية لـ محمد إمام وأبرز إطلالاته في الصيف