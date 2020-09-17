مرتضى منصور لرئيس التعاون السعودي: ما فعلته سرقة وخيانة|فيديو

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، محمد القاسم رئيس نادي التعاون السعودي بعدما تعاقد الأخير مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك والذي رحل عن الفريق الأبيض.





وقال مرتضى منصور في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "إلى محمد القاسم رئيس نادي التعاون عليك أن تتحدث بأدب عن مصر وكذلك عن الزمالك وما فعلته مع كارتيرون إجرام وسرقة".





وأضاف: "أنت كنت تعلم أن الزمالك متعاقد مع كارتيرون ومرتبط بموعد مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ورغم ذلك أتممت إتفاقك معه هذا خيانة وأنت تريد إشعال الفتنة بين مصر والسعودية".





وختم حديثه قائلا:" كارتيرون سيرحل عن التعاون بنفس الطريقة ولكن رئيس نادي التعاون قام بصفقة غير مشروعة".