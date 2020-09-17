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فن

تطورات أزمة بهاء سلطان ونصر محروس.. الأول يعلن فسخ التعاقد والثاني يكذبه.. وفشل محاولات الصلح

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:14 ص
بهاء سلطان ونصر محروس
بهاء سلطان ونصر محروس
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أحمد إبراهيم
تطور جديد فى أزمة المطرب بهاء سلطان مع المنتج نصر محروس، وذلك ضمن سلسلة أزمتهما التى بدأت منذ فترة طويلة، والتى تخص تعاقد الشركة المنتجة المالكة لـ نصر محروس مع بهاء سلطان، حيث شهدت الأزمة أيضا تدخل عدد من المقربين لمحاولة الحل، ولعل آخرهم الفنانة والمنتجة إسعاد يونس ولكنها لم تنتهِ بعد.
 
نرصد فى التقرير التالى آخر التطورات التى شهدت أزمة الفنان بهاء سلطان والمنتج محمد محروس أمس التي فجرها الطرفان. 

بهاء سلطان 
البداية كانت مع المطرب بهاء سلطان الذى خرج على جمهوره من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن فسخ التعاقد وانتهاء تعامله مع المنتج نصر محروس. 

وقال بهاء سلطان "الحمدالله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزيك (نصر محروس)". 

واستعان بهاء بآية قرآنية قائلا "ان ينصركم الله فلا غالب لكم". 

رد نصر محروس 
وفى الوقت الذى يحتفل فيه بهاء سلطان عبر صفحته على فيسبوك يصدمه نصر محروس ويكذب كل ما يقوله فى تصريحات صحفية. 

وقال نصر : "إن كل ما تردد على لسان بهاء سلطان غير صحيح وعارٍ تمامًا من الصحة، حيث إن المحكمة الاقتصادية ألزمته بإتمام بنود التعاقد مع الشركة المنتجة. 

وأضاف نصر محروس، "المحكمة الاقتصادية رفضت طلب بهاء سلطان؛ بدعوى انتهاء تاريخ التعاقد، وذلك شكلا وموضوعا، وألزمته بإتمام التعاقد الذي ينتهي بعد عامين". 

دور إسعاد يونس 
وكانت تدخلت من قبل الفنانة إسعاد يونس لحل الازمة بين نصر محروس وبهاء سلطان وذلك من خلال استضافتها بهاء سلطان فى برنامجها "صاحبة السعادة". 

ووجهت إسعاد رسالة إلى نصر محروس من خلال برنامجها قائلة : ""نصر محروس إنت عارف أنا بحبك قد إيه.. إنت حبيبى وأخويا، وعشرة سنين طويلة.. أنا نفسى نفك الاشتباك.. خلاص كبرنا، واللى جالى مش قد اللى راح.. برجوك نقعد سوا وأبوس على دماغك.. إننا نصفى الأمور بينك وبين بهاء سطان.. صوت بهاء ناقص فى السوق.. إحنا محتاجينه.. أنت ياما قدمت أصوات جميلة.. من إسعاد لنصر محروس ممكن نروق الأحوال وننسى القضايا.. وتدونى بوسة إنتم الاثنين.. وحياة السنة الجديدة تقبل دعوتى".

ولكن كل المحاولات بائت بالفشل ولم تنجح اسعاد يونس فى حل الأزمة بين الطرفين. 

وكان قد دب خلاف بين المنتج نصر محروس والنجم بهاء سلطان منذ سنوات على خلفية خلل فى بعض بنود التعاقد منذ فترة طويلة، أدى الأمر إلى إقامة دعاوى قضائية ولم تحل تلك القضية حتى الآن.     

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