في أحدث ظهور لها بعد إصابتها بمرض نادر.. بسمة وهبة تمازح جمهورها بالهاتف

نشرت الإعلامية بسمة وهبة ، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".





وظهرت الإعلامية بسمة وهبي في الصورة وهي تتحدث في الهاتف وترتدي جاكت جلد أسود وشورت.





وعلقت علي الصورة "الووووووو يا فانز قلبي وحشتوني".









وكانت الإعلامية بسمة وهبة، أعلنت في وقت سابق أنها تعانى من حالة مرضية نادرة، ولا يصاب بها كثيرون في العالم.





وأشارت بسمة وهبة، عبر صفحتها موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، إلى أن نسبة المصابين بالحالة فى مصر قليلة للغاية، لذا ستسافر لـ تتلقى علاجه فى الخارج.





وأشادت بسمة وهبة بـ الأطباء فى مصر، قائلةً "احسن دكاترة فى العالم"، مبدية دهشتها من التساؤلات التى تتعرض لها بشأن سفرها للعلاج في الخارج.



