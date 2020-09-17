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مرأة

5 طرق لارتداء الفستان الأسود في مناسبات مختلفة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:01 م
5 طرق لارتداء الفستان
5 طرق لارتداء الفستان الأسود لمناسبات مختلفة
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أسماء عبد الحفيظ

الفستان الأسود الضيق بدون أكمام هو ببساطة من أهم الأشياء التي يجب أن تتواجد في خزاناتنا، لما يتميز به من جمال وعصرية دائمة، ويمكنك دائمًا الاعتماد على الفستان الأسود وقتما تشائين، ويمكنك إعادة تصميمه بطرق مبتكرة وغير مألوفة، ولهذا نساعدك اليوم في كيفية إعادة تصميم فستانك الأسود لمناسبات مختلفة.

كشف موقع fashion عن طرق مختلفة لإعادة تصميم الفستان الأسود بناءً على الحدث: 

النظرة الأولى للأحداث الليلية:

إذا أردنا ارتداء فستان أسود في المساء يجب أن نرتدي حذاء بكعب عالٍ لامع، أو حذاء أسود، أو حذاء كستنائي غامق مرصع بالكريستال اللامع والفضي أو الأساور الذهبية ، أنصحك بشراء أو استخدام حقيبة صغيرة و يمكن أن تكون الألوان: أسود مطعمة بالكريستال، أو حقيبة ذهبية أو فضية تعتمد على لون المجوهرات والأساور التي اخترتها أو ترتديها.

كيف تصنعين فستانك الأسود بمظهر جميل مختلف؟

الطلة الثانية صيفية وعارضة تناسب الصباح:

يمكننا ارتداء فستان أسود مع حذاء مسطح ملون أو صندل بألوان مختلفة ويمكننا أيضًا ارتداء حزام رفيع على الخصر بنفس لون الحذاء إذا كان جسمك نحيفًا ، ولكن إذا كنت سمينًا فيمكنك استخدام حزام عريض غير رسمي وارتدي وشاحًا مزينًا على رقبتك.

كما يمكننا ارتدائه مع سترة قصيرة ملونة وحذاء مسطح كلاسيكي.

وإذا أردنا أن نجعل مظهرنا أكثر رياضية وعادية ، يمكننا ربط سترة ناعمة على خصرنا بنفس لون الحذاء والغطاء على الشعر أو عقال .

النظرة الثالثة لفصل الشتاء البارد:

الفكرة الأولى لمظهر الشتاء:

يمكنك ارتداء نفس الفستان الأسود مع حذاء جلدي جذاب وعصري فوق الركبة وحزام عريض على الخصر وحقيبة جلدية ووشاح من الصوف مع سترة قصيرة مشرقة.

الفكرة الثانية لمظهر الشتاء:

يمكنك ارتداء الفستان الأسود مع حذاء جلدي أو جزمة قصيرة بحزام رفيع على الخصر وحقيبة جلدية مع وشاح من الصوف وسترة طويلة مشرقة.

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