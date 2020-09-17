انطلاق مبادرة 100 مليون صحة للاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بالقليوبية.. السبت

أعلن الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية انطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.









وتقام المبادرة تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 19 من شهر سبتمبر الجارى وحتى نهاية العام 2020 في 11 إدارة صحية.





وقال وكيل الوزارة إن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أنها تستهدف جميع المواطنين فوق الـ40 عاما كذلك المواطنين من 18 إلى 40 عاما والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بإصابتهم بارتفاع في نسبة السكر وارتفاع بالضغط.





وأشار الطباخ إلى أن الخدمات المقدمة للمواطنين تشمل التوعية للمواطنين والكشف المبكر عن مرضى السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهرى.





وأوضح أنه يتم الكشف والفحوصات بفرق مدربة من القطاع الطبي وكذلك فرق ثابتة في الوحدات الصحية وخارجية في بعض مراكز الشباب وغيرها، بالإضافة إلي القوافل العلاجية وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، وسوف يتم الإعلان عن أماكن تقديم الخدمة من خلال الإدارات الصحية.