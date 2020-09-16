محافظ القليوبية يتابع تلقى طلبات مخالفات البناء فى المراكز التكنولوجية

زار عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال جولة مفاجئة اليوم عدد من المراكز التكنولوجية بمدن بنها وكفر شكر وحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة الاجراءات الخاصة باستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وكيفية التعامل مع توافد المواطنين لسداد رسوم الجدية قبل انتهاء المدة المحددة.









وأكد محافظ القليوبية على رؤساء المدن ضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين عند استلام الطلبات وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم والرد على استفساراتهم .





وشدد المحافظ على توفير وسائل الراحة للمواطنين ( مقاعد ومظلات للوقاية من اشعة الشمس ) كما حرص على الاستماع الى اراء المواطنين وأبرز المعوقات التى تواجههم ونسب التخفيض التى تم اقرارها.





وأشار إلى أنه تم تخفيض قيمة مقابل التصالح في بعض المخالفات الي 50 % من القيم الواردة بالقرارات السابقة استكمالا للتسهيلات التى تقدمها المحافظة للمواطنين وتحفيزا لهم على استكمال الإجراءات ومراعاة للبعد الاجتماعى.





وأضاف المحافظ أنه تم مد العمل بالمراكز التكنولوجية العاملة في استقبال طلبات التصالح بكافة مدن المحافظة حتى السابعة مساء مع استمرار العمل يومي الجمعة والسبت وذلك تيسيرا على المواطنين نظرا للإقبال الكبير على تقديم طلبات التصالح ، كما تم إتاحة إمكانية الدفع بعدد من البنوك لتخفيف التزاحم على الأحياء ومراكز خدمة المواطنين وسرعة تسليم الأوراق .





جدير بالذكر ان العمل بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والاحياء في الفترة الحالية يسير على قدم وساق فى استقبال المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، هذا فضلا عن اعمالها المعتادة فى تلقى شكاوى وطلبات المواطنين والتعامل الفورى معها بالتنسيق والتعاون مع كافة قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.