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أخبار العالم

الكويت تسجل تعافي 724 حالة من كورونا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:31 ص
حالة تعافي من كورونا
حالة تعافي من كورونا - ارشيفية
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، الخميس، عن تسجيل شفاء 724 إصابة من مرض (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أن إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن ارتفعت إلى 87911.

وذكرت الوزارة في بيانها أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

ويُشار إلى أن إجمالي عدد الإصابات حتى أمس الأربعاء كانت قد وصلت إلى 96999 حالة.


كما بلغ إجمالي الوفيات المسجلة في الكويت منذ بداية الجائحة وحتى الأمس 571 حالة.
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