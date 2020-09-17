الكويت تسجل تعافي 724 حالة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، الخميس، عن تسجيل شفاء 724 إصابة من مرض (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية.





وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أن إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن ارتفعت إلى 87911.





وذكرت الوزارة في بيانها أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.





ويُشار إلى أن إ جمالي عدد الإصابات حتى أمس الأربعاء كانت قد وصلت إلى 96999 حالة.







