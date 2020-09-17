إعلان هام بشأن قبول دفعة جديدة بمراكز الثقافة الإسلامية الجديدة

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فتح باب القبول بمراكز الثقافة الإسلامية التي تم اعتمادها حديثا وهي ” غرب الإسكندرية – مطروح – فاقوس” وذلك ابتداءً من يوم السبت بعد غد حتي نهاية شهر سبتمبر 2020 على أن تقدم الأوراق من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً بمقر كل مركز وعناوينها كالتالي: غرب الإسكندرية مسجد الكريم – مساكن الصينية بالهانوفيل العجمي – غرب الإسكندرية، مطروح مسجد التقوى – أمام مديرية الشئون الصحية، فاقوس مسجد العيداروس الجامع – مركز فاقوس – الشرقية.





يأتي هذا فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بنشر الفكر الوسطي المستنير، وذلك وفقًا للشروط الآتية: الحصول على مؤهل عالٍ معتمد من إحدى الجامعات المصرية من غير خريجي جامعة الأزهر الشريف، أن يكون حسن المظهر والسمت، و أن يقوم بسداد المصروفات المقررة وهى (500 ) خمسمائة جنيه مصري، و أن يتعهد المتقدم بالحضور بنسبة لا تقل عن 75% من ساعات الدراسة المقررة على الأقل.



