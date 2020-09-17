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ديني

إعلان هام بشأن قبول دفعة جديدة بمراكز الثقافة الإسلامية الجديدة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:53 ص
صدى البلد
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إيمان طلعت
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فتح باب القبول بمراكز الثقافة الإسلامية التي تم اعتمادها حديثا وهي ” غرب الإسكندرية – مطروح –  فاقوس” وذلك ابتداءً من يوم السبت  بعد غد حتي نهاية شهر سبتمبر 2020 على أن تقدم الأوراق من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً بمقر كل مركز وعناوينها كالتالي: غرب الإسكندرية مسجد الكريم – مساكن الصينية بالهانوفيل العجمي – غرب الإسكندرية، مطروح مسجد التقوى – أمام مديرية الشئون الصحية، فاقوس مسجد العيداروس الجامع – مركز فاقوس – الشرقية. 

يأتي هذا فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بنشر الفكر الوسطي المستنير، وذلك وفقًا للشروط الآتية: الحصول على مؤهل عالٍ معتمد من إحدى الجامعات المصرية من غير خريجي  جامعة الأزهر الشريف، أن يكون حسن المظهر والسمت، وأن يقوم بسداد المصروفات المقررة وهى (500 ) خمسمائة جنيه مصري، وأن يتعهد المتقدم بالحضور بنسبة لا تقل عن 75% من ساعات الدراسة المقررة على الأقل.

اما عن الأوراق المطلوبة للتقدم: طلب التحاق باسم عميد المركزالثقافي الإسلامي، صورة من المؤهل الدراسي (مع الاطلاع على الأصل)، صورة من بطاقة الرقم القومي (مع الاطلاع على الأصل)، صورة من شهادة الميلاد ( مع الاطلاع على الأصل)، ( 3) صور شخصية حديثة، ملف لحفظ الأوراق. 

ومواد اختبار القبول: القرآن الكريم: يشترط الحفظ الجيد لثلاثة أجزاء متصلة على الأقل، فقة العبادات – السيرة النبوية – الثقافة العامة.

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