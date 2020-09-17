إعلان هام بشأن قبول دفعة جديدة بمراكز الثقافة الإسلامية الجديدة

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فتح باب القبول بمراكز الثقافة الإسلامية التي تم اعتمادها حديثا وهي ” غرب الإسكندرية – مطروح – فاقوس” وذلك ابتداءً من يوم السبت بعد غد حتي نهاية شهر سبتمبر 2020 على أن تقدم الأوراق من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً بمقر كل مركز وعناوينها كالتالي: غرب الإسكندرية مسجد الكريم – مساكن الصينية بالهانوفيل العجمي – غرب الإسكندرية، مطروح مسجد التقوى – أمام مديرية الشئون الصحية، فاقوس مسجد العيداروس الجامع – مركز فاقوس – الشرقية.
يأتي هذا فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بنشر الفكر الوسطي المستنير، وذلك وفقًا للشروط الآتية: الحصول على مؤهل عالٍ معتمد من إحدى الجامعات المصرية من غير خريجي جامعة الأزهر الشريف، أن يكون حسن المظهر والسمت، وأن يقوم بسداد المصروفات المقررة وهى (500 ) خمسمائة جنيه مصري، وأن يتعهد المتقدم بالحضور بنسبة لا تقل عن 75% من ساعات الدراسة المقررة على الأقل.
اما عن الأوراق المطلوبة للتقدم: طلب التحاق باسم عميد المركزالثقافي الإسلامي، صورة من المؤهل الدراسي (مع الاطلاع على الأصل)، صورة من بطاقة الرقم القومي (مع الاطلاع على الأصل)، صورة من شهادة الميلاد ( مع الاطلاع على الأصل)، ( 3) صور شخصية حديثة، ملف لحفظ الأوراق.
ومواد اختبار القبول: القرآن الكريم: يشترط الحفظ الجيد لثلاثة أجزاء متصلة على الأقل، فقة العبادات – السيرة النبوية – الثقافة العامة.