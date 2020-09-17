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محافظات

بعد تجديدهما.. محافظ أسيوط يفتتح مسجدي المقالدة والسيد عامر.. شاهد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:18 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
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إيهاب عمر
افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مسجدي المقالدة بقرية النواورة ومسجد السيد عامر بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري وذلك بعد إحلالهما وتجديدهما كليًا بحضور فضيلة الدكتور الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري والشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف ولفيف من أئمة الاوقاف والتنفيذيين بمركز البداري وأهالي القريتين. 

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وأدى محافظ أسيوط صلاة المغرب بمسجد المقالدة وسط جموع المصلين من أبناء القرية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا من حيث التباعد بين المصليين وارتداء الكمامات كما أدى صلاة العشاء بمسجد "السيد عامر" بقرية الكوم الأحمر. 

واستمع محافظ أسيوط والمصليين إلى كلمة الافتتاح والتي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف وتحدث فيها عن مكانة مصر واصفًا إياها بأنها قلب الإسلام النابض مشيرًا إلى أهمية وثواب بناء المساجد والمشاركة في بنائها وتجديدها .

مؤكدًا أن بناء المساجد وتعميرها هي من الأعمال التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى داعيًا المولى تعالى أن يتقبل من المتبرعين والقائمين على إحلال وتجديد المساجد ويثيبهم خير الجزاء لافتًا إلى خطة الدولة ووزارة الأوقاف في إحلال وتجديد المساجد والتوسع في إنشاء مساجد جديدة مشيرًا إلى أن أسيوط بها 2155 مئذنة وتم بناء أكثر من 316 مسجد خلال 6 سنوات وتجديد 102 مسجد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه من ميزانية وزارة الأوقاف لافتًا إلى افتتاح ما يقرب من 28 مسجد بأسيوط بناء جديد وإحلال وتجديد بمعرفة وزارة الأوقاف والجهود الذاتية. 

وعقب الانتهاء من الصلاة التقى محافظ أسيوط بعض الأهالي للاستماع الى طلباتهم مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة افتتاح المسجدين – وسط زغاريد النساء - كما قدم الشكر لكل من ساهم في إحلال وتجديد المساجد داعيًا المولى عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتهم وثمّن مجهودات المواطنين في المشاركة المجتمعية لإقامة الصروح الدينية في جميع أرجاء المحافظة .

داعيا الله أن يمثل هذا المسجد منارة إسلامية تثقيفية تساهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحة لافتًا إلى أن بناء مصر وتنميتها لن يحدث إلا بتعاون الجميع والوقوف معًا يدًا واحدة مؤكدًا أهمية تطبيق كافة الاشتراطات الوقائية والاحترازية ودورها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وقيادة وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء. 

بعد تجديدهما.. محافظ أسيوط يفتتح مسجدي المقالدة والسيد عامر.. شاهد
بعد تجديدهما.. محافظ أسيوط يفتتح مسجدي المقالدة والسيد عامر.. شاهد
بعد تجديدهما.. محافظ أسيوط يفتتح مسجدي المقالدة والسيد عامر.. شاهد
بعد تجديدهما.. محافظ أسيوط يفتتح مسجدي المقالدة والسيد عامر.. شاهد
بعد تجديدهما.. محافظ أسيوط يفتتح مسجدي المقالدة والسيد عامر.. شاهد
بعد تجديدهما.. محافظ أسيوط يفتتح مسجدي المقالدة والسيد عامر.. شاهد
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