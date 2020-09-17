اجتماعات أسبوعية مع المواطنين للإسراع في تقنين أوضاع المخالفين بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عزمه عقد عدد من الإجتماعات مع المواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة لتشجيعهم لإسراع الخطى لتقنين أوضاعهم في أراضي أملاك الدولة مؤكدًا أن الدولة جادة في إسترداد أراضيها وتطبيق القانون بكل قوة وحسم على غير الملتزمين وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وإعلاء للقانون وحفاظًا على حق الشعب.





وأشار المحافظ الي انه من المقرر أن تبدأ أولى اجتماعاته اليوم بأهالي الوحده المحلية بالسعدية بمركزأبو حماد للإستماع لمشاكلهم علي الطبيعة والوقوف علي أسباب تأخرهم في إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم على أراضي املاك الدولة للوصول لحلول مرضية للجميع وللدخول تحت مظلة الدولة وتلاشي حملات الازالة المكبرة للمخالفين.

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وأضاف انه يواصل محافظ الشرقية عقد إجتماعاته مع المواطنيين لتشجيعهم على سرعة الإنتهاء من تقنين أوضاعهم في أراضي أملاك الدولة علي أن تعقد الإجتماعات تباعًا من اليوم وحتي الإسبوع القادم

وفقا للبرنامج التالي :

السبت الموافق 19 سبتمبر مشتول السوق وبلبيس.

الاحد 20 سبتمبر الحسينية وفاقوس.

الاثنين 21 سبتمبر الإبراهيمية وههيا وديرب نجم.

الثلاثاء 22 سبتمبر كفر صقر وأولاد صقر وأبو كبير.





علي أن تستمر اللقاءات خلال الشهر الجاري وسيتم الإعلان عنها تباعًا