طارق الشناوي يروي ذكريات بليغ حمدي مع أم كلثوم

قال طارق الشناوى، الناقد الفنى، إن الموسيقي بليغ حمدى كان يعترف بأستاذية الفنان عبد الوهاب، بينما كان يحب فن المغنى محمد فوزى، حيث أنه كان يرى أن لديه إضافاته وتطوره على مستوى النغم والإيقاع والفكر.





وأضاف "الشناوى" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أن بليغ حمدى بدأ مسيرته فى الغناء أولا قبل التلحين، كما انه كان متأثرا بعبد الحليم حافظ وغناؤه، حتى أنه كان يقوم بتقليد قصة شعره.





وأكد: "لما بدأ نجم عبد الحليم حافظ تعلى بأغنية صفيني مرة وعلى اد الشوق.. ف كل الى كان بيبدأ يغنى يقرر أنه يبقى زيه.. وكان من ضمنهم بليغ حمدى".





وتابع : "أم كلثوم سمعت لحنه عجبها لما سألته "ايه الى عند".. فكان بيعمل أغنية أسمها حب أيه لثريا حلمى"، مضيفا إلى أنها بعد سماعها للأغنية قالت أنها هى من ستقوم بغناؤها.



