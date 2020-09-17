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مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. دراسة تعلن اختبارات كورونا.. وبدر خلف يثير الجدل باختبار حمل

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:07 م
نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة
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حياة عبد العزيز
نشر موقع صدى البلد مجموعة أخبار هامة في مجالي الصحة والمرأة خلال الساعات الماضية، تعرف عليهم خلال السطور التالية.

وجدت دراسة حديثة أن ما يقرب من ثلاثة أرباع مرضى فيروس كورونا الذين يدخلون المستشفى يعانون من أعراض مستمرة بعد ثلاثة أشهر.

يعد سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، حيث كشف العلماء عن ظهور إحدى العلامات في الليل التي تشير للإصابة بسرطان البروستاتا.

أثار البلوجر الإماراتي بدر خلف جدلا واسعا مجددا عبر حسابه الرسمي على تويتر، حيث نشر تغريدة جديدة بصورة اختبار حمل وعلق عليه قائلا: "صباح الخير، مفيش مبروك".

يصادف اليوم 17 سبتمبر اليوم الدولي لسلامة المرضى، والذي يجب علينا جميعا اتباع بعض العادات الصحية لحياة أفضل.

حرص المذيع شريف مدكور على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصورة جديدة لها خلال الاحتفال بعيد ميلاده الـ 48.

مسحة كورونا هي الطريقة المتعارف عليها للكشف عن مصابي الفيروس، ولكن اكتشف العلماء 3 أنواع مختلفة لاختبارات فيروس كورونا، يشير 2 منهما إلى أنك بالفعل مصاب حاليا بالعدوى، ويكشف الثالث عن إصابتك بالفيروس من قبل.

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