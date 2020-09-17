أدلة جديدة.. دراسة: مرضى ضغط الدم المرتفع أكثر عرضة لـ كورونا

كشف معهد عموم الهند للعلوم الطبية، أن حوالي 98.5 % من مرضى الفيروس التاجي كورونا الذين تم إدخالهم إلى المستشفى للعلاج في سبتمبر، يعانون من ارتفاع ضغط الدم.





وأشار معهد علوم الهند، إلى أن هناك ارتباطا خطيرا بين الأمراض المصاحبة وعدوى فيروس كورونا ، وفقًا لخبراء الصحة العامة فإن المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب التاجية وانسداد الرئة المزمن والسرطان أو أمراض الكلى المزمنة لديهم فرصة أكبر للاستسلام للمرض.





وفقًا لأنيمش راي، الأستاذ المساعد في قسم الطب في AIIMS ، في سبتمبر، تم قبول 137 مريضًا في AIIMS ، وكانت هناك حالات مرضية مصاحبة في 98.5 % منهم، كان هناك وجود أمراض مصاحبة في جميع المرضى تقريبًا، باستثناء اثنين منهم.





وقال راي إن ارتفاع ضغط الدم هو أكثر أنواع الأمراض شيوعًا بين المرضى، يليه مرض السكري والأورام الخبيثة.





وحسب موقع "timesofindia"، قال راي خلال جولات الجمعية الوطنية المشتركة الكبرى AIIMS: "واحد من كل أربعة مرضى أصيب بأمراض مصاحبة متعددة، من بين 137 خرج 128 من المستشفى بينما توفي تسعة بسبب الغثيان، 6 منهم كانوا دون أعراض أو مصابين بعدوى خفيفة، بينما كان ثلاثة مرضى بشدة".





يُعرَّف ارتفاع ضغط الدم بأنه ضغط الدم فوق 140/90 وتعتبر شديدة إذا كان الضغط أعلى من 180/120، غالبًا لا توجد أعراض لارتفاع ضغط الدم.





اقرأ أيضًا:





كما كشفت الدلائل لقد ظهر مرض السكري كمرض مشترك مهم، يمكن أن يؤدي إلى سوء التشخيص فيما يتعلق بالمراضة والوفيات، خاصة عندما لا يتم التحكم في مرض السكري بشكل جيد.





أضاف جوليريا أن هناك تدفقًا ثنائي الاتجاه فيما يتعلق بمرض السكري و Covid-19. الأفراد المصابون بداء السكري يعانون من عدوى Covid-19 أكثر حدة.