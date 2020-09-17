غير المسحة.. دراسة تعلن 3 اختبارات للكشف عن كورونا

مسحة كورونا هي الطريقة المتعارف عليها للكشف عن مصابي الفيروس، ولكن اكتشف العلماء 3 أنواع مختلفة لاختبارات فيروس كورونا، يشير 2 منهما إلى أنك بالفعل مصاب حاليا بالعدوى، ويكشف الثالث عن إصابتك بالفيروس من قبل.









وكشف موقع "abcnews" عن أنواع اختبارات الكشف عن كورونا ، تعرف عليها خلال السطور التالية.









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1- الاختبارات الجينية

الاختبارات الجينية طريقة دقيقة للكشف عن فيروس كورونا ، لكنها تتطلب إجراء الاختبار أكثر من مرة حتى تتأكد من أن الحالة إيجابية لعدم دقتها، ويتم اختبار الشخص في المعمل في خلال ساعة أو أكثر.









2- اختبارات انتيجن

اختبارات انتيجن أو المستضد أيضا غير دقيقة في اكتشاف الفيروس لدى المرضى، لكن يتميز بأنه رخيص الثمن وسريع النتيجة، و يستغرق الاختبار المعتمد 15 دقيقة ويمكن إجراؤه في المدارس والمكاتب، وأماكن العمل.









3- الاختبارات المضادة

الاختبارات المضادة من الاختبارات التي تكشف عن مصاب كورونا من قبل، وذلك من خلال البحث عن الأجسام المضادة المتواجدة عند المريض، وتلك الأجسام المضادة هي علامة للإصابة بالفيروس.



