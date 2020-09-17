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مرأة

غير المسحة.. دراسة تعلن 3 اختبارات للكشف عن كورونا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:15 ص
اختبارات كورونا
اختبارات كورونا
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حياة عبد العزيز
مسحة كورونا هي الطريقة المتعارف عليها للكشف عن مصابي الفيروس، ولكن اكتشف العلماء 3 أنواع مختلفة لاختبارات فيروس كورونا، يشير 2 منهما إلى أنك بالفعل مصاب حاليا بالعدوى، ويكشف الثالث عن إصابتك بالفيروس من قبل.


وكشف موقع "abcnews" عن أنواع اختبارات الكشف عن كورونا، تعرف عليها خلال السطور التالية.


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1- الاختبارات الجينية
الاختبارات الجينية طريقة دقيقة للكشف عن فيروس كورونا، لكنها تتطلب إجراء الاختبار أكثر من مرة حتى تتأكد من أن الحالة إيجابية لعدم دقتها، ويتم اختبار الشخص في المعمل في خلال ساعة أو أكثر.


2- اختبارات انتيجن
اختبارات انتيجن أو المستضد أيضا غير دقيقة في اكتشاف الفيروس لدى المرضى، لكن يتميز بأنه رخيص الثمن وسريع النتيجة، ويستغرق الاختبار المعتمد  15 دقيقة ويمكن إجراؤه في المدارس والمكاتب، وأماكن العمل.


3- الاختبارات المضادة
الاختبارات المضادة من الاختبارات التي تكشف عن مصاب كورونا من قبل، وذلك من خلال البحث عن الأجسام المضادة المتواجدة عند المريض، وتلك الأجسام المضادة هي علامة للإصابة بالفيروس.

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