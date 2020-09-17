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أخبار العالم

ألمانيا تسجل 3 وفيات و2194 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:09 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 2194 إصابة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 9371 بعد تسجيل 3 وفيات جديدة.

وفي وقت سابق، أخطرت ألمانيا رسميًا سلطات مدينة فيينا بوضعها على القائمة الحمراء بسبب الزيادة الهائلة فى إصابات فيروس كورونا.

وقالت الخارجية النمساوية أمس الأربعاء، أن فيينا تلقت إخطارات مماثلة من حكومتى سويسرا وبلجيكا وذلك مع بلوغ الإصابات الجديدة 50 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

ولفتت إلى أن القرار الألماني لم يكن سهلا نظرا لتشابك المصالح والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الدولتين الجارتين وقد تم بتوصية من وزارات الخارجية والداخلية والصحة ومعهد روبرت كوخ .
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