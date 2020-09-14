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منوعات

كوكتيل الأجسام المضادة.. أطباء بريطانيا يستعدون لتجربة دواء جديد لفيروس كورونا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:10 م
صدى البلد
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احمد شريف

 يستعد الأطباء في المملكة المتحدة لتجربة دواء كوكتيل الأجسام المضادة '' التجريبي على المرضى في المستشفى المصابين بـ Covid-19.


وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أعلن فريق جامعة أكسفورد الذي يقف وراء تجربة RECOVERY الرائدة في بريطانيا ، التي اكتشف أن الستيرويد ديكساميثازون يمكن أن ينقذ حياة المرضى ، .


 ويعد علاج المسمى ب REGN-COV2 من إنتاج شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية Regeneron أول علاج مخصص لـ Covid-19 يدخل في تجربة رئيسية.


واوضحت الصحيفة أنه  يتم تصنيع REGN-COV2 باستخدام الأجسام المضادة - مواد مكافحة الأمراض التي ينتجها الجهاز المناعي بشكل طبيعي - الموجودة في الفئران المعدلة وراثيًا وفي مرضى Covid-19 الفعليين الذين تعافوا من المرض.


ويأمل العلماء أن يمنح العلاج الأشخاص نفس القدرة على درء المرض مثل الناجين.


و سيتم إعطاء 2000 شخص على الأقل في ما يصل إلى 176 مستشفى في المملكة المتحدة العلاج كجزء من التجربة ، والتي ستقارن تعافيهم بالأشخاص الذين يتلقون نفس الرعاية ولكن بدون الدواء.


 ويوجد حاليًا حوالي 900 شخص في المستشفيات في إنجلترا مصابين بـ Covid-19 ، وفقًا للإحصاءات الرسمية.

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