كوكتيل الأجسام المضادة.. أطباء بريطانيا يستعدون لتجربة دواء جديد لفيروس كورونا

يستعد الأطباء في المملكة المتحدة لتجربة دواء كوكتيل الأجسام المضادة '' التجريبي على المرضى في المستشفى المصابين بـ Covid-19.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أعلن فريق جامعة أكسفورد الذي يقف وراء تجربة RECOVERY الرائدة في بريطانيا ، التي اكتشف أن الستيرويد ديكساميثازون يمكن أن ينقذ حياة المرضى ، .

ويعد علاج المسمى ب REGN-COV2 من إنتاج شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية Regeneron أول علاج مخصص لـ Covid-19 يدخل في تجربة رئيسية.

واوضحت الصحيفة أنه يتم تصنيع REGN-COV2 باستخدام الأجسام المضادة - مواد مكافحة الأمراض التي ينتجها الجهاز المناعي بشكل طبيعي - الموجودة في الفئران المعدلة وراثيًا وفي مرضى Covid-19 الفعليين الذين تعافوا من المرض.

ويأمل العلماء أن يمنح العلاج الأشخاص نفس القدرة على درء المرض مثل الناجين.

و سيتم إعطاء 2000 شخص على الأقل في ما يصل إلى 176 مستشفى في المملكة المتحدة العلاج كجزء من التجربة ، والتي ستقارن تعافيهم بالأشخاص الذين يتلقون نفس الرعاية ولكن بدون الدواء.

ويوجد حاليًا حوالي 900 شخص في المستشفيات في إنجلترا مصابين بـ Covid-19 ، وفقًا للإحصاءات الرسمية.