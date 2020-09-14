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مرأة

مع قرب الخريف.. دراسة تقدم نصائح وقائية من فيروس كورونا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:09 م
دراسة تقدم نصائح
دراسة تقدم نصائح وقائية من فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
يحتاج الأشخاص لزيادة الإجراءات الوقائية ولاسيما مع قدوم فصلي الخريف والشتاء للحماية من فيروس كورونا.


وقال الدكتور مادفي مينون، الباحث في معهد علم المناعة والعدوى بجامعة مانشستر ، لـ بي بي سي ساينس فوكس: "لقد ثبت أن الحفاظ على نمط حياة صحي من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن ونوم كافٍ والحد الأدنى من الإجهاد يحافظ على نظام المناعة قويًا وصحيًا. 


وأشار إلى أنه لن يؤدي نظام المناعة الصحي بالضرورة إلى إبعاد الفيروس التاجي كورونا عن أجسامنا ، ولكنه قد يكون أمرًا حيويًا ضد المعركة.


ووفقًا لخبراء الصحة، فإن 80 % من جهاز المناعة في الجسم موجود في القناة الهضمية.


ونصح بالتركيز على تناول الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة والأسماك الدهنية والمكسرات وزيت الزيتون، كما نصح بتوفير النظام الغذائي كميات كبيرة من الفيتامينات ، بما في ذلك الفيتامينات A و B2 و B6 و B12 و C و D و E.


كما أنه يوفر الزنك والحديد والسيلينيوم والمعادن الأخرى المشتقة من النباتات ومضادات الأكسدة.


وتشير الدراسات الحديثة إلى أن كبار السن الذين يتبعون نظامًا غذائيًا، ​​والذين يتناولون أيضًا مكملات فيتامين (د) لديهم مستويات أعلى من الخلايا التائية - والتي تلعب دورًا رئيسيًا في الاستجابة المناعية.


أفضل طريقة لمنع الإصابة بالفيروس التاجي هي:


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1- الالتزام بالإرشادات الخاصة بالتباعد الاجتماعي.

2- ارتداء الأقنعة.

3- غسل اليدين أكثر من المعتاد لمدة 20 ثانية باستخدام الماء والصابون أو معقم اليدين خاصة بعد السعال والعطس ونفث أنفك قبل تناول الطعام أو التعامل معه، أو عند الذهاب إلى العمل أو العودة إلى المنزل.

4- قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل يمكن التخلص منه عند السعال أو العطس. 

5- تخلص من المناديل في كيس قمامة يمكن التخلص منه واغسل يديك على الفور بالماء والصابون لمدة 20 ثانية أو استخدم معقم اليدين.

6- قم بتنظيف وتعقيم الأشياء والأسطح التي يتم لمسها بانتظام باستخدام منتجات التنظيف المنتظمة لتقليل مخاطر انتقال العدوى إلى أشخاص آخرين."
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