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بعد تحذيرات «الناظر» .. تعرف على مخاطر التخلي عن ارتداء الكمامة في ظل كورونا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:38 م
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر
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حياة عبد العزيز
حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية رئيس مركز البحوث الأسبق، من التخلي عن ارتداء الكمامة لعدم التعرض لموجة ثانية لفيروس كورونا المستجد.

ونستعرض خلال السطور التالية أضرار التخلي عن ارتداء الكمامة :
1- يمكن التعرض لرذاذ المصابين بدون أعراض والإصابة بكورونا.

2- التعرض للهواء الملوث مع تفشي كورونا في البلاد.

3- كما أثبتت الدراسات أن ارتداء الكمامة للأطفال تحمي من 7 أمراض، وهي نزلات البرد والأنفلونزا، مشاكل المعدة، الحماية من التهاب الرئتين، الحماية من التهاب الشعب الهوائية، عدم الإصابة بالتهاب الأذنين، عدم الإصابة بالتهابات اللوزتين، حالات الحمى الشديدة.

4- التعرض للإصابة بأعراض البرد نظرا لوجود فيروس في الجو.
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