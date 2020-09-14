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مرأة

علامات لتضخم البروستاتا وحيل تخلصك منها بدون جراحة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:00 ص
بروستاتا
بروستاتا
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لمياء الياسين
عوامل مثل الشيخوخة ومستويات هرمون  التستوستيرون يمكن أن تكون من أسباب الإصابة بتضخم البروستاتا واعراض تحذيرية ينبغى عدم إغفالها وأطعمه عليك تناولها وأخرى توقفى عنها:

ما هي أعراض تضخم البروستاتا؟
تشمل العلامات والأعراض الشائعة المرتبطة بتضخم البروستاتا ما يلي وفقا لموقع stylecraze هى التبول المتقطع وضعف الجهاز البولي
وإفراغ غير كامل للمثانة

ماذا ستأكل؟

على الجانب الآخر، هناك مجموعة من الأطعمه عليك التوقف عن تناولها فهى تزيد من تضخم البروستاتا.

-الإفراط في استهلاك الأطعمة التي تحتوي على تركيز عالٍ من الزنك مثل المحار والمكسرات.
--اللحوم
-منتجات الألبان
-مادة الكافيين
-صوديوم
في حين أن التغييرات الغذائية قد تساعد بالتأكيد في تخفيف أعراض تضخم البروستاتا ، فإن إجراء بعض التعديلات على نمط حياتك قد يساعد أيضًا في منع تطور الأعراض.

نصائح لتقليل تضخم البروستاتا:

على الجانب الآخر بجانب الأطعمة والحيل السباقة إليك نصائح سريعه للتقليل من تضخم البروستاتا لدى الرجال يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

تجنب زيادة تناول السوائل في المساء بما لا يزيد عن 2 لتر في اليوم.ومحاولة إفراغ المثانة تمامًا .
ممارسة تمارين تدريب المثانة لتقوية عضلات الحوض .
 تناول الأدوية التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض مثل مضادات الهيستامين.

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