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ورش عمل للتوعية.. عضو اللجنة الدولية: مصر تشارك في اليوم العالمي لسلامة المرضى ..فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
اليوم العالمي لسلامة
اليوم العالمي لسلامة المرضى
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اسراء صبري
قالت نجوى متولي، عضو اللجنة الدولية لسلامة المريض بـ منظمة الصحة العالمية، إن اليوم العالمي لسلامة المرضى يعد نوعا من الوعي الخاص بأهمية سلامة المرضى والقائمين عليهم.

وأضافت "متولي"، في مداخلتها الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن هذا العام هو العام الثاني للاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، معقبة "هذا العام سنهتم بسلامة القائمين على العملية الصحية، لتأثيرهم على سلامة المريض".

وأكدت أن مصر لها مشاركة ودور في هذا اليوم مثلها مثل باقي دول العالم، حيث نقوم بعمل بعض ورشات العمل لتوعية العاملين بالمستشفيات بأهمية سلامتهم، ومن ثم يتم إرسال أفلام خاصة بتوعية العاملين إلى الصحة العالمية.
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