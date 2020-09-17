16 عرضاً.. دراسة توضح ظاهرة فيروس كورونا ممتد الأعراض

وجدت دراسة حديثة أن ما يقرب من ثلاثة أرباع مرضى فيروس كورونا الذين يدخلون المستشفى يعانون من أعراض مستمرة بعد ثلاثة أشهر.





ليس مصطلحًا طبيًا رسميًا ، ولكنه مصطلح عام يستخدم لوصف الأشخاص الذين تستمر أعراضهم لفترة أطول من فترة أعراض لمدة أسبوعين معترف بها رسميًا من قبل منظمة الصحة العالمية. وكشف العلماء أن يطلق على هذه الظاهرة اسم فيروس كورونا الطويل، ويعد هذا المصطلح





كما شكلت المجموعة البرلمانية المكونة من جميع الأحزاب (APPG) من أعضاء البرلمان بشأن فيروس كورونا قائمة من 16 عرضًا يعاني منها مرضى كورونا حسب موقع express.





وقدم الدكتورة ليتلوود هيلسدون قائمة طويلة من أعراض فيروس كورونا ، والتي تشمل التعب، والأوجاع والآلام، والمشاكل الإدراكية، وضيق التنفس، والسعال الجاف، وفقدان التذوق والشم، والطفح الجلدي على الجلد، أو تغير لون الأصابع أو أصابع القدم.





كما أضافت الدكتورة ليتلوود هيلسدون: "تشير التقارير إلى أنه لا توجد علاقة مباشرة بين شدة المرض الأولى لمن يطور أعراضًا طويلة المدى بعد ذلك".





وتابع: كان هناك أشخاص كانوا في العناية المركزة بسبب كورونا COVID-19 ، لكنهم تعافوا تمامًا ، بينما على الطرف الآخر، هناك أشخاص أصيبوا بعدوى بسيطة نسبيًا ، لكنهم ذهبوا بعد ذلك لتجربة الأعراض التي لا تختفي لأشهر.



