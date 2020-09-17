فيتامين يمكن أن يحميكي من فيروس كورونا.. تعرفي عليه

















تعد الميزة الرئيسية لفيتامين د هي أنه يساعد في الحفاظ على صحة عظام الشخص وعضلاته وأعصابه، كما أنه يساهم في الحصول على نظام مناعة صحي.









السردين وفيتامين د

يعتبر السردين المعلب مصدرًا جيدًا لفيتامين د أيضًا، وأكدت الأبحاث احتواء سمك السردين على كميات مرتفعة من فيتامين "د" الذى يلعب دورا أساسيا فى التمثيل الغذائى للكالسيوم الذى يقوى العظام.







العدس وفيتامين د



العدس غنى بالحديد وفيتامين د فى فهو يساعد على تقوية الجهاز المناعي للجسم، فضلا عن تحسين كرات الدم الحمراء ويقلل من آلام المفاصل لمرضى الروماتيد المفصلي.





الشوكولاتة وفيتامين د

