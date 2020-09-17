فيتامين يمكن أن يحميكي من فيروس كورونا.. تعرفي عليه

مع توقعات بموجة ثانية لفيروس كورونا، يجب البدء من الآن فى رفع مناعتك، ويعد من أهم الفيتامينات التى يجب الاهتمام بتناولها فيتامين د.
وأكدت دراسة حديثة نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، أجرتها جامعة شيكاغو، أن 19٪ من الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين "د" ثبتت إصابتهم بـ فيروس كورونا، وبالمقارنة تبين أن 12٪ فقط ممن تناولوا ما يكفي من الفيتامين كانت إيجابية.
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إلييعد فيتامين د هو نوع من العناصر الغذائية التي ينتجها الجسم عندما تتعرض بشرة الشخص لأشعة الشمس المباشرة. وهو موجود بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، وتوجد كميات كبيرة من فيتامين (د) في أطعمة عديدة مثل الأسماك الزيتية والعدس والشيكولاتة.
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تعد الميزة الرئيسية لفيتامين د هي أنه يساعد في الحفاظ على صحة عظام الشخص وعضلاته وأعصابه، كما أنه يساهم في الحصول على نظام مناعة صحي.
السردين وفيتامين د
يعتبر السردين المعلب مصدرًا جيدًا لفيتامين د أيضًا، وأكدت الأبحاث احتواء سمك السردين على كميات مرتفعة من فيتامين "د" الذى يلعب دورا أساسيا فى التمثيل الغذائى للكالسيوم الذى يقوى العظام.
العدس وفيتامين د
الشوكولاتة وفيتامين د
على الرغم من الفوائد الجمة للشيكولاتة الداكنة أبرزها غناها بفيتامين د، إلا أن الباحثين ينصحون بعدم الإفراط فى تناولها أو استهلاكها بكميات كبيرة.