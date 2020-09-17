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في اليوم العالمي لسلامة المرضى.. 5 عادات خاطئة يجب تجنبها فورًا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:52 ص
5 عادات خاطئة يجب
5 عادات خاطئة يجب تجنبها فورًا
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حياة عبد العزيز
يصادف اليوم 17 سبتمبر اليوم الدولي لسلامة المرضى، والذي يجب علينا جميعا اتباع بعض العادات الصحية لحياة أفضل.

وكشف تقرير جديد وفقا لـ rush، عن عادات خاطئة يجب تجنبها فورًا.

1- التدخين
التدخين واحد من العادات الخاطئة التي تضر بصحة الأشخاص، لاسيما الجهاز التنفسي، ومع تفشي فيروس كورونا حذرت وزارة الصحة من الإقلاع عن التدخين لأن المدخين أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

2- عدم ممارسة الرياضة 
ممارسة الرياضة من العادات الصحية التي يجب اتباعها دائما، وعند التخلي عنها من الممكن الإصابة بالأمراض، إذا كنت مشغولًا بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، فلا يزال بإمكانك الاستفادة من التمارين الرياضية عن طريق القيام بها في أجزاء صغير، اتمرن لمدة 15 دقيقة في الصباح و 15 دقيقة في الغداء و 15 دقيقة بعد العمل هي نفس جودة التمرين المستمر لمدة 45 دقيقة.

3- عدم النوم
عادة سيئة أخرى عن طريق الإغفال، الحصول على القليل من النوم يمكن أن يكون لها آثار صحية خطيرة، وقد أظهرت الأبحاث أن الحرمان من النوم المزمن يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم، مرض السكري، والسمنة، والاكتئاب، النوبات القلبية والسكتة الدماغية .

يحتاج معظم البالغين من سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة، لذلك يجب أن تنام مبكرًا بما يكفي للحصول على هذا القدر من الوقت.

4- تصفح الهاتف قبل النوم
الضوء  خاصةً من أشياء مثل أجهزة التلفزيون والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية ، يمكن أن يؤثر على الهرمونات التي تساعدنا على النوم، لذلك لا تستخدم هذه الأشياء في غضون ساعة أو ساعتين من الذهاب إلى الفراش، خاصةً إذا كان لديك مشاكل في النوم.

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5- الجلوس لفترات طويلة
التراخي.  تتسبب الشاشات أيضًا في بعض الأحيان في الانحناء عليها، ويمكن أن يسبب الانحناء أو التراخي بشكل روتيني، مهما كان السبب آلام أسفل الظهر.

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