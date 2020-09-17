محافظ الوادي الجديد: إنشاء جناح طبي بمركز التأهيل بالخارجة.. شاهد

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اليوم الخميس، ترافقه حنان مجدي، نائب المحافظ، مركز التاهيل لذوي الاحتياجات بمدينة الخارجه.





ووجه المحافظ ، بتخصيص جناح لإنشاء عيادات طبية بمركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة في تخصصات (أطفال – رمد -أنف وأذن -جلدية -أسنان – أشعة)، وذلك لخدمة المترددين على المركز من ذوي الاحتياجات الخاصة.





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وتفقد المحافظ أثاثات المركز والأجهزة التأهيلية والطبية، حيث وجه أيضًا بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالحمام المائي والملاعب الملحقة بالمركز ورفع كفاءة وتجميل المنطقة المحيطة.





وفي نفس الجولة تفقد الزملوط مكتب التأهيل الاجتماعي، والذي يتولى باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة حيث جرى الانتهاء من استخراج 400 بطاقة كمرحلة أولى.





يأتي ذلك من اجل النهوض بمراكز التاهيل علي مستوي المحافظة والاهتمام بذوي الاحتياجات ودمجهم في المجتمع.



