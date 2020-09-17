AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الوادي الجديد: إنشاء جناح طبي بمركز التأهيل بالخارجة.. شاهد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:31 م
صدى البلد
Advertisements
منصور ابوالعلمين
تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ  الوادي الجديد،  اليوم الخميس، ترافقه حنان مجدي، نائب المحافظ،  مركز التاهيل  لذوي الاحتياجات  بمدينة الخارجه.

ووجه المحافظ ، بتخصيص جناح لإنشاء عيادات طبية بمركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة في تخصصات (أطفال – رمد -أنف وأذن -جلدية -أسنان – أشعة)، وذلك لخدمة المترددين على المركز من ذوي الاحتياجات الخاصة.

اقرأ أيضا:
وتفقد المحافظ  أثاثات المركز والأجهزة التأهيلية والطبية، حيث وجه أيضًا بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالحمام المائي والملاعب الملحقة بالمركز ورفع كفاءة وتجميل المنطقة المحيطة.

وفي نفس الجولة تفقد الزملوط مكتب التأهيل الاجتماعي، والذي يتولى باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة حيث جرى الانتهاء من استخراج 400 بطاقة كمرحلة أولى.

يأتي ذلك من اجل النهوض بمراكز التاهيل علي مستوي المحافظة والاهتمام بذوي الاحتياجات ودمجهم في المجتمع.

محافظ الوادي الجديد: إنشاء جناح طبي بمركز التأهيل بالخارجة.. شاهد
محافظ الوادي الجديد: إنشاء جناح طبي بمركز التأهيل بالخارجة.. شاهد
محافظ الوادي الجديد: إنشاء جناح طبي بمركز التأهيل بالخارجة.. شاهد
محافظ الوادي الجديد: إنشاء جناح طبي بمركز التأهيل بالخارجة.. شاهد
محافظ الوادي الجديد: إنشاء جناح طبي بمركز التأهيل بالخارجة.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في الوادي الجديد.. الطاقة الشمسية تنجح في تشغيل الآبار الجوفية والدواوين الحكومية تخفيضا للنفقات

محافظ الوادي الجديد يشيد بالمشروعات الزراعية الناجحة بباريس

بتكلفة 205 ملايين جنيه.. تطوير المناطق العشوائية بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يفتتح السوق الحضاري بمركز الفرافرة.. صور

محافظ الوادي الجديد يطالب بزيادة ماكينات الصرف الآلي بالفرافرة

لعدم متابعة سير العمل.. إحالة مدير صحة الخارجة للتحقيق

ترشيحاتنا

7 آلاف جنيه فاتورة عملية لـ ليسكي «فرخة سفاجا».. والطب البيطري: ليست طائرا نادرا لكنها رغبة المالك

إصابات وكورونا.. الأهلي بلا دفاع قبل مواجهة مصر المقاصة

بعد 72 ساعة.. ضبط المتهم الرئيسي بقتل سيدة خليجية في الجيزة

النجاح في صمت.. عبلة كامل من اللوكيشن إلى المنزل متجاهلة الإعلام والصحافة.. إيه السر؟

الأهلي يرفض التعاقد مع أنيس البدري

لقطات مذهلة لقرش يطارد فريسته في مياه ضحلة بأستراليا.. فيديو وصور

AdvertisementS

لن تكمل حياتها بدوني.. شاب يقتل خطيبته بعد أن أبلغته بفسخ الخطوبة.. صور

تحقيقات 5 ساعات.. أحمد حسن وزينب: كنا بنسجل ذكريات.. والنيابة تتهمهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر والاتجار بالبشر

الحكومة توافق على قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلاتها

ممكن يرجع الزمالك.. شوبير: كارتيرون لن يستكمل عقده مع التعاون السعودي

مقابل 5 ملايين و 100 ألف دولار.. الأهلي ينهي اتفاقه مع أيوب الكعبي

المخابرات العامة تحرر مصريين مختطفين في ليبيا وتعيدهم لأرض الوطن

على أتفه الأسباب.. وفاة طفلة روسية بعد اعتداء زوج والدتها عليها لمدة أشهر.. تفاصيل

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في الحرارة والرطوبة غدا.. وأمطار رعدية على سيناء

هكذا خدع كارتيرون إدارة الزمالك.. وافق على قيادة التعاون مقابل 200 ألف دولار شهريًا

في عيد ميلاد عبلة كامل.. تعرف على سبب طلاقها من محمود الجندي

وزيرة البيئة: إضافة رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء بحد أقصى 40 جنيها.. فيديو

مبروك بدرية.. البلوجر بدر خلف يثير الجدل على السوشيال ميديا باختبار حمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 آلاف جنيه فاتورة عملية لـ ليسكي «فرخة سفاجا».. والطب البيطري: ليست طائرا نادرا لكنها رغبة المالك

بدون ريجيم.. تناول كوبا من خل التفاح يوميا وشاهد النتيجة

بـ فستان منقط.. نسرين طافش بإطلالة تبرز أنوثتها وجمالها