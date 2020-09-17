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أخبار العالم

بعد فحص 92912 شخصا.. الإمارات تسجل 786 إصابة جديدة بـ كورونا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:19 م
الإمارات تسجل 786
الإمارات تسجل 786 إصابة جديدة بـ كورونا
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دعاء أبوهشيمة
سجلت دولة الإمارات، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 92912  فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والمخالطين لهم وعزلهم، وساهم ذلك في الكشف عن 786 حالة إصابة جديدة.

وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا المستجد تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 82,568  حالة.

كما أعلنت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليظل عددد الوفيات مستقرا عند 402 حالة.

وأضافت الصحة الإماراتية أنه تم شفاء 661 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء  72,117 حالة.
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