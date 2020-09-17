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اقتصاد

أونلاين.. استخرج بطاقة تموين مستقلة عبر موقع دعم مصر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:30 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أكد عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إن وزارة التموين قد أتاحت من خلال الموقع الإلكترونى الرسمي لها "دعم مصر"، خدمات استخراج بطاقات بدل فاقد وبدل تالف للبطاقة التموينية.

ووأضاف "مدكور" في تصريحات له، كذلك خدمات الفصل الاجتماعى وهي استخراج بطاقة تموين مستقلة للشخص المتزوج والمقيد على بطاقة أسرته، حيث يحق له فصل نفسه من بطاقة أسرته، واستخراج بطاقة تموين، وكذلك إتاحة خدمة تغيير البطاقة من محافظة لأخرى.

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وكشف مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، أن الوزارة تواصل استقبال تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر لأصحاب بطاقات الدعم المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز. 

وأوضح مدكور أن الهدف من إجراء عملية تسجيل رقم الهاتف المحمول على موقع دعم مصر أنه خلال رقم محمول المستفيد من منظومة الدعم التموينية تستطيع الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات وإبلاغهم بأي شيء يفيدهم عن منظومة الدعم. 
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استخرج بطاقة تموين مستقلة على موقع دعم مصر

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