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رياضة

أخبار الرياضة.. الأهلي يصرف مكافآت رمضان صبحي.. فيريرا يقترب من قيادة الزمالك.. إصابة أحمد حجازي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:39 م
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن إدارة النادي الأهلي سوف تصرف كافة المكافآت المالية الخاصة للاعبين الراحلين.

أكد عمر ربيع ياسين، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، سيتفاوض مع أي لاعب أجنبي، من خلال دولة الإمارات، حيث سيتم الاجتماع باللاعبين أو الوكلاء هناك.

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن المرشحين لتولي تدريب الزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي فسخ عقده مؤخرًا مع النادي.

أعلن سلافين بيليتش المدير الفني لفريق وست بروميتش، تعرض المدافع المصري أحمد حجازي لاعب الفريق لإصابة في أوتار الركبة.

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لن يستكمل مدة تعاقده مع فريق التعاون السعودي.

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي يفاوض 4 صفقات أفريقية، لتدعيم صفوفه، خلال الموسم المقبل.

أكد تقرير جزائري أن النادي الأهلي حسم صفقتي يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي وبدر بانون مدافع الرجاء المغربي، لتدعيم صفوف الفريق، خلال الموسم الجديد.

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، تحفظت على التعاقد مع التونسي أنيس البدري جناح فريق اتحاد جدة السعودي.


أحالت وزارة الشباب والرياضة التقرير الصادر عن لجنة الفحص والتفتيش بشأن مخالفات نادى دمياط الرياضي خلال العام المالي 2018-2019 إلى النائب العام، وذلك استنادًا على ما ورد بتقرير لجنة التفتيش والفحص والذى تبين من خلاله وجود مخالفات مالية وإدارية ضد مجلس إدارة نادى دمياط الرياضي . 

يواجه الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة شبح الغياب عن برشلونة في افتتاح الموسم الجديد.



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