"ديسابر" البديل.. فيريرا يقترب من خلافة كارتيرون في الزمالك

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن المرشحين لتولي تدريب الزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي فسخ عقده مؤخرًا مع النادي.





وقال عمر ياسين عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "المرشحين لتدريب نادي الزمالك هم: البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وهو المرشح الأقوى".





وأضاف: "المرشح الثاني هو الفرنسي سباستيان ديسابر، والاسم الثالث هو جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأبيض السابق، لكن استبعد التعاقد معه، والاتجاه نحو فيريرا أو ديسابر".





وأكمل: "الأهلي والزمالك ناديان كبيران، ولا يتأثران برحيل أي لاعب أو مدرب مطلقا".



