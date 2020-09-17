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رياضة

مدرب وست بروميتش يعلن إصابة أحمد حجازي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:21 م
أحمد حجازي
أحمد حجازي
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محمد السعيد
أعلن سلافين بيليتش المدير الفني لفريق وست بروميتش، تعرض المدافع المصري أحمد حجازي لاعب الفريق لإصابة في أوتار الركبة.

كان أحمد حجازي، غاب عن مباراة فريقه أمام هاروجيت تاون، أمس، الأربعاء، في الدور الثاني من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والتي انتهت، بفوز وست بروميتش بثلاثية نظيفة.

وقال سلافين بيليتش في تصريحات صحفية، إن سبب غياب حجازي عن مباراة، الأمس، هو معاناته من إصابة في أوتار الركبة تعرض لها مؤخرا، خلال تدريبات الفريق.

وتابع مدرب وست بروميتش: "أتمنى أن تكون إصابة أحمد حجازي بسيطة، وأن يعود اللاعب سريعا".

يذكر أن فريق وست بروميتش عاد إلى مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج" الموسم الحالي، بعد غياب عامين.
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