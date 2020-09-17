بعد إطلاقه.. تعرف على أهم الخدع بـ iOS 14 وكيفية تشغيلها.. وهذه الهواتف تحصل عليه

فيروس كورونا ، والذي أعلنت من خلاله عن أجهزة آيباد والإصدارات الجديدة من ساعتها الذكية، بالإضافة إلى بعض الخدمات الجديدة القائمة على الاشتراك. من خلال حدث Time Flies، الذى أقامته آبل خلال الأيام الماضية، عبر الإنترنت بسبب جائحة، والذي أعلنت من خلاله عن أجهزة آيباد والإصدارات الجديدة من ساعتها الذكية، بالإضافة إلى بعض الخدمات الجديدة القائمة على الاشتراك.





وقد أكدت آبل من خلال حدثها السنوي، عن إطلاق الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل أجهزتها، وهي iOS 14، و iPadOS 14، و watchOS 7، و tvOS 14، وذلك بدءا من يوم الأربعاء 16 سبتمبر، حيث ستعمل جميع الأجهزة المعلن عنها بالإصدارات الجديدة منها.









iOS 14 خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2020، حيث قدمت عرض أوليا عن أبرز المميزات والتحسينات القادمة للنظام، حيث يقدم الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS، طرقًا جديدة تمامًا للتفاعل مع التطبيقات في هواتف آيفون. وخلال شهر يونيو الماضي، أعلنت آبل عن الإصدار الرابع عشر من نظام تشغيل هواتف آيفونخلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2020، حيث قدمت عرض أوليا عن أبرز المميزات والتحسينات القادمة للنظام، حيث يقدم الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS، طرقًا جديدة تمامًا للتفاعل مع التطبيقات في هواتف آيفون.





وقبل أن نتطرق إلى أبرز ميزات الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS، وكيفية تشغيلها، سنوضح لك الهواتف المؤهلة للحصول على إصدار iOS 14، وهي سلسلة آيفون 11 وiPhone XS وiPhone XR وiPhone XS Max وiPhone X وآيفون 8 و iPhone 8 Plus وآيفون 7 وiPhone 7 Plus وiPhone 6s وiPhone 6s Plus و iPhone SE 2020 وiPod touch.





ومن أبرز الميزات التي حصل عليها مستخدمو هواتف آيفون بعد تثبيت نظام التشغيل ios14:





1. ميزة pic in pic: هي ميزة تتيح لك مشاهدة الفيديو أو تشغيل مكالمة فيديو مرئية في شكل نافذة عائمة على الشاشة أثناء العمل على تطبيق آخر، وتعمل هذة الميزة أثناء تصفح الإنترنت عبر متصفح سفاري.





ولتشغيلها تلقائيا اذهب إلى إعدادات هاتفك الآيفون Settings > ثم عام general >ثم صورة داخل صورة Picture in Picture> بدء تشغيل الميزة تلقائي Start PIP Automatically> ثم تشغيل On.





2. ميزة Back tap: تساعدك هذه الخاصية على ربط خيارات النقر المزدوج أو الثلاثي على ظهر الهاتف مع مجموعة من مهام النظام، مثل: أخذ لقطة شاشة، أو قفل هاتفك، أو تفعيل الوضع الصامت، أو تغيير مستوى الصوت، وتشغيل تطبيقات معينة.





ولتفعيل هذه الخاصية اذهب إلى الإعدادات Settings على هاتفك الآيفون>ثم خيار إمكانية الوصول Accessibility> ثم انقر على خيار Touch> مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار Back Tap> ثم اختر الخيار الذي يناسبك بين النقر المزدوج أو النقر الثلاثي لإجراء مهام معينة عند الضغط على ظهر الهاتف.





3. ميزة Mirror front camera:





إذا قمت بالتقاط صورة سيلفي بالكاميرا الأمامية عند تمكين هذه الميزة على هاتفك الآيفون، فستلاحظ أن الصورة التي تم التقاطها مختلفة عما تراه في المعاينة المباشرة، وذلك لأن تطبيق الكاميرا يعرض لك معاينة معكوسة، ولكن مع نظام iOS 14، يمكنك تمكين خيار عكس الكاميرا الأمامية عند فتحها لحفظ الصورة كما تراها أثناء التقاط صور سيلفي، او من خلال الذهاب إلى الإعدادات Settings >ثم الكاميرا Camera > ثم ميزة Mirror Front Camera> ثم إغلاق Off.





4. ميزة Caption : وهي ميزة تتيح لك إضافة شرح أو وصف مفصل للصور الخاصة بك على هاتفك الآيفون، كل ما عليك فعله أذهب إلى تطبيق الصور الخاص بهواتف آيفون، واختر الصورة التي تريد إضافة وصف لها ثم مرر الصورة لأعلى واكتب الوصف الذي تريده.





5. ميزة Bar:





وهي أحد أهم الميزات الأكثر طلبا لمستخدمي هواتف آيفون على مدار السنوات الماضية، والتي اقتباستها آبل من نظام التشغيل أندرويد، فإذا كنت تستخدم هاتفك ولا تريد لأحد مقاطعتك خاصة المكالمات الواردة والتي كانت تظهر بملء الشاشة على الإصدارات السابقة من انظمة التشغيل، ستتيح لك هذه الميزة بإظهار الاتصال على شكل إشعار أعلى الشاشة.





ويمكنك تفعي هذه الميزة من خلال الذهاب إلى الإعدادات Settings > ثم الهاتف Phone > واضغط على خيار المكالمات الواردة Incoming Calls> ثم انقر على خيار Banner.





6. ميزة Hidden Album:



