بعد إطلاقه.. تعرف على أهم الخدع بـ iOS 14 وكيفية تشغيلها.. وهذه الهواتف تحصل عليه

وقد أكدت آبل من خلال حدثها السنوي، عن إطلاق الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل أجهزتها، وهي iOS 14، و iPadOS 14، و watchOS 7، و tvOS 14، وذلك بدءا من يوم الأربعاء 16 سبتمبر، حيث ستعمل جميع الأجهزة المعلن عنها بالإصدارات الجديدة منها.

وقبل أن نتطرق إلى أبرز ميزات الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS، وكيفية تشغيلها، سنوضح لك الهواتف المؤهلة للحصول على إصدار iOS 14، وهي سلسلة آيفون 11 وiPhone XS وiPhone XR وiPhone XS Max وiPhone X وآيفون 8 و iPhone 8 Plus وآيفون 7 وiPhone 7 Plus وiPhone 6s وiPhone 6s Plus و iPhone SE 2020 وiPod touch.