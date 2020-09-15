آبل تعلنها رسميا.. غدا تحميل iOS 14 و WatchOS 7 لمستخدميها حول العالم

وبحسب فون آرينا التقني، سيتم تحميل النظام غدا بعد أن يتم إتاحته على سيرفرات الشركة للمستخدمين حول العالم، على عكس السنوات الماضية يأتي طرح نظام التشغيل مسبقاُ، و فسر الخبراء الأمر بأنه محاولة لإرضاء العملاء بعدم إطلاق آيفون 12.

أن آبل جمعت بين الآيفون والأندرويد في نظام iOS 14 ، من خلال اقتباسها العديد من مزايا الأندرويد ودمجها في أجهزتها، وهو ما كان يطالب به مستخدمو آبل من قبل، وفيما يلى مزايا iOS 14 التي اقتبستها آبل من آيفون و دمجتها لتجمع بين الآيفون والأندرويد: جدير بالذكر





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ميزة Widgets وتخصيص الشاشة الرئيسية





ميزة widgets تتيح ترتيب التطبيقات مختلفة الأحجام عن طريق وضعها في أي مكان على الشاشة باللمس، وهو الأمر الذى لم يكن متوفرا من قبل، وهو ما كان موجودا في بعض هواتف أندرويد من قبل، وتعد بعض الخصائص مثل إضافة الطقس أو الأخبار أو الشاشة الرئيسيةعلى نظام iOS موجودة منذ فترة كبيرة على هواتف أندرويد.





تطبيق App Library





وسيكون تطبيق App Library بمثابة مكتبة لتجميع التطبيقات تقوم تلقائيًا بفرز التطبيقات إلى مجلدات فئة كبيرة أو قائمة قابلة للبحث، يمكن للمستخدمين أيضًا إخفاء التطبيقات من بقية الشاشات الرئيسية عن طريق إخفاء الصفحات، ويتشابه تطبيق App Library مع تطبيق app drawer من أندرويد وهو عبارة عن نوع من كتالوج يضم جميع التطبيقات التي قمت بتنزيلها، ويمكنك بعد ذلك اختيار التطبيقات التي تظهر أو لا تظهر على شاشتك الرئيسية.



