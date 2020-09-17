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محافظات

عقب تحريرهم من جانب المخابرات.. محافظ مطروح يستقبل المصريين الـ6 العائدين من ليبيا |صور

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:38 م
محافظ مطروح يستقبل
محافظ مطروح يستقبل المصريين العائدين من ليبيا
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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،  المصريين العائدين من ليبيا  وعددهم 6 عمال تشييد بناء بعد احتجازهم من  عناصر  إجرامية فى الاتجار بالبشر بمنطقة بنى وليد  جنوب غرب ليبيا وطلب فدية بلغت 30 ألف دينارعن كل واحد منهم  .

جاء ذلك نجاحا للجهود المصرية من خلال المخابرات العامة فى التنسيق مع السلطات الليبية وتحريرهم بعد وقت وجيز من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بسرعة اتخاذ اللازم لاعادة المصريين سالمين الى ارض الوطن.

واكد محافظ مطروح على أن مصر تحافظ على أبنائها في الداخل والخارج  ولن تتهاون في الحفاظ على كرامتهم، مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته لأبنائه المصريين ومتابعته والاطمئنان عليهم حتي عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وكذلك الشكر للسلطات الليبية  ومديرية أمن بنى وليد على تعاونها مع الجهات  الأمنية المصرية والاجهزة  التى شاركت في اعادتهم ،مؤكدا على قوة مصر بقيادتها و جيشها  وشعبها.

وأكد محافظ مطروح، أن مصر بها الكثير من المشروعات التى تحتاج الى سواعد ابنائها  وتستوعب مزيد من العمالة بالاجر المناسبب لهم ويحفظ كرامتهم ، فمصر أولى بأبنائها.

كما قام محافظ مطروح بإهداء كل شاب مبلغ 5 ألاف جنيه وميدالية  هدية رمزية من المحافظة لسلامة وصولهم الى أرض الوطن مع تجهيز  وجبة عذاء لهم و تجهيز وسيلة مواصلات لكل منهم الى محافظته ، مقدما التهنئة ايضا لاهالى الشباب العائدين.

عقب تحريرهم من جانب المخابرات.. محافظ مطروح يستقبل المصريين الـ6 العائدين من ليبيا |صور
عقب تحريرهم من جانب المخابرات.. محافظ مطروح يستقبل المصريين الـ6 العائدين من ليبيا |صور
عقب تحريرهم من جانب المخابرات.. محافظ مطروح يستقبل المصريين الـ6 العائدين من ليبيا |صور
عقب تحريرهم من جانب المخابرات.. محافظ مطروح يستقبل المصريين الـ6 العائدين من ليبيا |صور
عقب تحريرهم من جانب المخابرات.. محافظ مطروح يستقبل المصريين الـ6 العائدين من ليبيا |صور
عقب تحريرهم من جانب المخابرات.. محافظ مطروح يستقبل المصريين الـ6 العائدين من ليبيا |صور
عقب تحريرهم من جانب المخابرات.. محافظ مطروح يستقبل المصريين الـ6 العائدين من ليبيا |صور
عقب تحريرهم من جانب المخابرات.. محافظ مطروح يستقبل المصريين الـ6 العائدين من ليبيا |صور
عقب تحريرهم من جانب المخابرات.. محافظ مطروح يستقبل المصريين الـ6 العائدين من ليبيا |صور
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