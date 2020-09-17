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تعليم

شاهد.. فاعليات أول أيام المرحلة الثالثة للتنسيق بجامعة عين شمس

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:03 م
تنسيق 2020
تنسيق 2020
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حسام الفقي
بدأت صباح اليوم معامل التنسيق الالكتروني بجامعة عين شمس فى استقبال طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢٠ /٢٠٢١ فى أول أيام المرحلة وسط تشديد على اتباع إجراءات الوقاية والامان .

وشدد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس على اتباع كافة الاجراءات الاحترازية  لضمان حماية وسلامة المترددين على معامل التنسيق من طلاب وأولياء أمورهم، وكذلك كافة العاملين فى التنسيق. 

شهدت معامل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس  اقبالا كثيفا من الطلاب راغبى التنسيق وسط اجراءات  احترازية متبعة من الامن الادارى وامناء المعامل للحد من خطر ڤيروس كورونا والحفاظ على التباعد الاجتماعى 

كما انطلقت اليوم الخميس أعمال التنسيق للمرحلة الثالثة بكلية الآداب بجامعة عين شمس حيث استقبلت  الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين فى الدور الثانى لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت:
https://tansik.egypt.gov.eg/application/   

ولمدة 5 أيام تنتهي يوم الاثنين الموافق 21/9/2020، وسط استمرار فى اتباع الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خاصة مع توافد الطلاب على معامل التنسيق الالكتروني بالكلية.


وفى معامل كلية الهندسة – جامعة عين شمس كان إقبال طلاب المرحلة الثالثة كثيفا لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات المصرية فى المرحلة الثالثه من التنسيق ، وقد وفرت الكلية مكان لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم. 


وقال الدكتور ضياء عبد المجيد القائم باعمال عميد الكلية الهندسه بضرورة توفير إجراءات الوقاية  كافه الإمكانيات اللازمة من معامل وفرق عمل لمساعدة الطلاب فى تسجيل رغباتهم. 

 واكد الدكتور  ضياء عبد المجيد بأن المعامل تستقبل الطلاب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعه عصرًا طوال أيام التنسيق بما فى ذلك أيام الاجازات.

وفى معامل التنسيق الالكتروني بكلية البنات بجامعة عين شمس كان إقبال الطلاب المرحلة الثالثه الناجحين فى الثانوية العامة  متوسطًا، حيث خصصت الكلية معملين مجهزين بعدد (٥٠) جهاز حاسب آليا متصلة بشبكة الإنترنت، وكذلك وفرت فريق عمل تم اختياره من ذوى الخبرة فى هذا المجال لخدمة الطلاب ومساعدتهم لتلبية احتياجاتهم فى تسجيل الرغبات، هذا بالإضافة إلى الإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات من قبل الطلاب والتساؤلات من قبل الطلاب وأولياء امورهم 

ووجهت الدكتورة  رقية شلبى عميدة كلية البنات بضرورة الحرص على ارتداء الطلاب والمشرفين الكمامات الطبية وتحقيق التباعد الاجتماعى. 
اما كلية الزراعة بجامعة عين شمس فتوافد الطلاب الطلاب من الساعات الأولى لعمل معامل التنسيق الالكتروني بكلية الزراعة لتسجيل رغباتهم وسط حزمة من الاجراءات الوقائية لضمان سلامتهم. 

ويذكر ان الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات  لجميع الشعب العليمة والشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50%. حيث تم فتح  معامل التنسيق الالكتروني اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

ويبلغ عدد الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب الشعبة العلمية والشعبة الأدبية نحو 60 ألف مكان شاغر معظمهم لطلاب المرحلة الشعبة العلمية متاحين من خلال موقع التنسيق الالكترونى 2020 على بوابة الحكومة المصرية.
شاهد.. فاعليات أول أيام المرحلة الثالثة للتنسيق بجامعة عين شمس
شاهد.. فاعليات أول أيام المرحلة الثالثة للتنسيق بجامعة عين شمس
شاهد.. فاعليات أول أيام المرحلة الثالثة للتنسيق بجامعة عين شمس
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