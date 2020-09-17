AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

هبوط الذهب اليوم الخميس.. سعر جرام عيار 21 يخسر 11 جنيها دفعة واحدة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:32 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
شهدت أسعار الذهب اليوم، الخميس، تراجعا كبيرا بقيمة 11 جنيها، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 849 جنيها للجرام، وذلك على خلفية تراجع سعر أوقية الذهب عالميًا من 1967 دولارا إلى 1938 دولارا، مع توقعات بتراجع آخر للأسعار الساعات القليلة المقبلة.


وينشر "صدى البلد" أسعار الذهب اليوم كالتالى: 

عيار 18: 726.85 جنيه.

عيار 21: 848 جنيها.
 
عيار 24: 969.10 جنيه.
 
الجنيه الذهب: 6784 جنيها.
 
السعر العالمي: 1938 دولارا.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

13 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-7-2020

الذهب يقلص مكاسبه الصباحية.. سعر الجرام عيار 21 يخسر 7 جنيهات

سعر الذهب اليوم الجمعة 28-8-2020

الجرام بـ 850 جنيها.. أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات..وعيار 21 يسجل 849 جنيها للجرام

أسعار الذهب في مصر اليوم.. جرام الـ 21 بـ 849 جنيها

ترشيحاتنا

أنقرة تعترف رسمياً: مصر لم تنتهك الجرف القاري التركي خلال اتفاقيتها مع اليونان

الأرصاد تحذر من تقلبات ومنخفضات جوية محتملة تضرب البلاد خلال أيام

إيقاف نجم الاتحاد السكندري لنهاية الموسم وخصم 5% من عقده

القاهرة أو برج العرب.. الجبلاية تخاطب الأمن بشأن ملعب مباراة منتخب مصر وتوجو

حبس أحمد حسن وزينب ٤ أيام بتهمة ترويع طفلتهما

طريقة تسوية السجق الجاهز بخطوات بسيطة

AdvertisementS

النيابة العامة تسلم طفلة اليوتيوبر أحمد حسن وزينب لجدتها عقب حبسهما

تحقيقات 5 ساعات.. أحمد حسن وزينب: كنا بنسجل ذكريات.. والنيابة تتهمهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر والاتجار بالبشر

احذر تناول هذا النوع من المشروبات.. يحتوى على مادة مطهرة ويسبب السرطان

لن تكمل حياتها بدوني.. شاب يقتل خطيبته بعد أن أبلغته بفسخ الخطوبة.. صور

الأرصاد تحذر من تقلبات ومنخفضات جوية محتملة تضرب البلاد خلال أيام

الحكومة تكشف معوقات استكمال كوبري السلام الجديد

القوات المسلحة توجه ضربة كبيرة لتجار المواد المخدرة بجنوب سيناء .. تفاصيل

هكذا خدع كارتيرون إدارة الزمالك.. وافق على قيادة التعاون مقابل 200 ألف دولار شهريًا

مقابل 5 ملايين و 100 ألف دولار.. الأهلي ينهي اتفاقه مع أيوب الكعبي

الحكومة توافق على قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلاتها

مدرب فرنسي جديد يقترب من تدريب الزمالك.. تفاصيل

على أتفه الأسباب.. وفاة طفلة روسية بعد اعتداء زوج والدتها عليها لمدة أشهر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة ستيك.. خطوة بخطوة

طريقة تسوية السجق الجاهز بخطوات بسيطة

رغم المعاناة من كورونا والسرطان.. زوجان يصران على الاحتفال بعيد زواجهما الـ46 معًا