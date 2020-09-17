هبوط الذهب اليوم الخميس.. سعر جرام عيار 21 يخسر 11 جنيها دفعة واحدة

شهدت أسعار الذهب اليوم، الخميس، تراجعا كبيرا بقيمة 11 جنيها، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 849 جنيها للجرام، وذلك على خلفية تراجع سعر أوقية الذهب عالميًا من 1967 دولارا إلى 1938 دولارا، مع توقعات بتراجع آخر للأسعار الساعات القليلة المقبلة.
وينشر "صدى البلد" أسعار الذهب اليوم كالتالى:
عيار 18: 726.85 جنيه.
عيار 21: 848 جنيها.
عيار 24: 969.10 جنيه.
الجنيه الذهب: 6784 جنيها.
السعر العالمي: 1938 دولارا.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.