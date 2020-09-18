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تعليم

للطلاب الجدد.. تعرف على إجراءات الكشف الطبي لكلية الهندسة جامعة القاهرة 2020

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:02 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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حسام الفقي
أعلنت كلية  الهندسة جامعة القاهرة عن إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد الملتحقين ببرامج الساعات المعتمدة للعام 2020-2021.

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وأضافت أن الطلاب الجدد الذين تم قبولهم بالكلية  سواء كانوا مرشحين أو المحولين ببرامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة متابعة الموقع الإلكتروني التالي لمستشفى الطلبة للقيام بإجراء الكشف الطبي بمستشفى الطلبة بالجيزة لمعرفة موعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي:

علما بأن مواعيد الكشف الطبي لطلاب كلية الهندسة كالتالي:

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كما أوضحت بأن حضور الطالبات من الساعة 9:30ص إلى الساعة 11:00 صباحًا 

وحضور الطلاب من 11:30ص إلى الساعة 1:30 ظهرًا 

والجدير بالذكر أن  مستشفى الطلبة بالجيزة، بدأ في استقبال طلاب جامعة القاهرة الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 2021/2020، وإجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، كما تضمن الكشف الطبي إجراء تحليل فيروس C.

وكان اتحاد طلاب جامعة القاهرة والطلاب القدامى في استقبال الطلاب الجدد للترحيب بهم ومعاونتهم على الانتهاء من إجراءات الكشف الطبي، وقاموا بتوزيع نسخ من أدلة جامعة القاهرة التي صدرت مؤخرًا للتوعية بجائحة فيروس كورونا والوقاية منه، إلى جانب توزيع كتيبات تعريفية تتضمن نبذة عن تاريخ الجامعة وكلياتها.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه تم تطوير آليات وإجراءات الكشف الطبي بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنع الطلاب من الدخول بدون ارتداء الكمامة الواقية، وعدم السماح بتواجد أولياء الأمور لتجنب التزاحم داخل و خارج المستشفى، مشيرًا إلى إنه تم تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات لتجنب الزحام والتكدس، والإلتزام بالتباعد الاجتماعي وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم إنشاء ملف صحي للطلاب الجدد يصاحبهم طوال فترة دراستهم بالجامعة، مؤكدًا أن الحالات المصابة سيتم علاجها بالمجان، وأن إصابتهم لا تمثل عائقًا للالتحاق بالجامعة، وذلك في إطار سعي جامعة القاهرة إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم وسلامتهم.

ووجه الدكتور محمد الخشت، بتذليل العقبات التي تقابل الطلاب أثناء الكشف الطبي، كما وجه بتعدد عيادات الكشف وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب منعًا للتكدس، وتوفير سبل الراحة لهم، مع التشديد على الإلتزام بكافة إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية.
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