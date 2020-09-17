الكشف عن أسماء المرشحين للفوز بجوائز الأفضل في دوري أبطال أوروبا





ويتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى كل من مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني، وكيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، ويان أوبلاك حارس مرمى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، فيما يتنافس على جائزة أفضل مدافع كل من ألفونسو ديفيز وجوشوا كيميتش وديفيد ألابا من بايرن ميونخ الألماني.





وبالنسبة لجائزة أفضل لاعب في خط الوسط، فيتنافس عليها كل من توماس مولر وتياجو ألكانتارا من بايرن ميونخ الألماني، والبلجيكي كيفن دي بروين من مانشستر سيتي الإنجليزي.





وبالنسبة لجائزة أفضل مهاجم، فينافس البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني كل من الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعبا نادي باريس سان جيرمان.





ويتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز في الأول من أكتوبر في حفل قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين للفوز بجوائز الأفضل في كل مركز، في نسخة بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.